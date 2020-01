Meghan Markle et le petit Archie sont très bien chez nous, au Canada!

Qu’on se le tienne pour dit : le cœur de la petite famille royale du prince Harry n’appartient plus au Royaume-Uni! En effet, même si le prince a toujours les pieds dans son pays natal, son épouse Meghan Markle et leurs fils de 8 mois, Archie, sont bien confortablement installés chez nous, au Canada. Après avoir brièvement laissé son bébé se faire garder chez son amie Jessica Mulroney, Meghan est revenue auprès de lui. Au Canada un jour, au Canada toujours?!

Il ne faut pas exagérer, mais la nouvelle du séjour en sol canadien de la duchesse de Sussex et de son garçonnet est quand même surprenante. Surtout que ce « déménagement » survient deux jours seulement après l’annonce pour le moins fracassante du souhait du couple de se retirer partiellement de la famille royale, renonçant ainsi à son titre de membres supérieurs dudit clan sélect et voulant voler de ses propres ailes financièrement parlant. Le Canada se veut-il rassurant pour la belle Meghan?

Ô Canada

Décidément, l’ancienne actrice américaine se sent attachée à notre pays. Il est vrai qu’elle y a passé plusieurs années durant le tournage de la série Suits à Toronto (elle a participé aux sept premières saisons, de 2011 à 2018). Pourtant, c’est plutôt du côté de la Colombie-Britannique que Meghan, son prince et leurs fils ont passé six semaines de vacances, durant le temps des Fêtes. Le couple aurait ensuite repris l’avion pour rentrer au bercail afin d’annoncer à la famille royale – et au monde entier – son intention de « prendre une pause ». C’est ainsi qu’Archie est demeuré en sol canadien avec la famille Mulroney, qui réside à Toronto. Jessica Mulroney est une amie de longue date de Meghan et, avec son époux Ben, elle a trois enfants : les jumeaux Brian et John, 9 ans, et Isabel, 6 ans.

Puis là, un porte-parole du couple a pu officiellement confirmer que maman Meghan était de retour auprès de son bébé. Si leur idée de quitter le Royaume-Uni pour l’Amérique du Nord (dans le cas précis, le Canada) était faite depuis un moment – comme l’avait prédit en quelque sorte notre astrologue Ginette Blais – ce ne serait donc qu’une question de temps avant que le prince Harry se joigne à la joyeuse bande. Apparemment que Ben Mulroney sait cuisiner le spaghetti à la sauce bolognaise à la perfection. De quoi ouvrir l’appétit de tout ce beau monde!

Un bon coup de vent de panique

Il n’y a pas que la reine Elizabeth II qui ne sait plus où donner de la tête, à la suite de cette annonce choc de son petit-fils rouquin : le monde entier est éberlué, on va se le dire! Cependant, pendant que certains félicitent Harry et Meghan de vouloir vivre pour eux-mêmes et d’élever leurs fils loin des projecteurs, d’autres vivent visiblement ce revirement de situation comme une trahison. Ça semble être le cas de la direction du célèbre musée de cire de Madame Tussauds de Londres qui, en deux temps trois mouvements, a retiré les statues de Meghan et Harry de la section dédiée à la famille royale! Ouin, il y en a qui ne perdent vraiment pas de temps…

« L’avant » et « l’après » de la crise identitaire du duc et de la duchesse de Sussex sont pour le moins percutants, sous cet angle.

Mais bon, l’important est que le prince, sa princesse et leur poupon soient heureux, non? Et si c’est le Canada qui leur sourit, pourquoi pas!

