Meghan Markle pourrait ouvrir son propre restaurant!

Ce ne sont pas les talents qui manquent, pour la duchesse de Sussex, même si elle a dû abandonner sa carrière d’actrice pour se joindre officiellement à la famille royale britannique. En effet, Meghan Markle a plus d’une corde à son arc et l’une desdites cordes est son talent pour la cuisine! Elle aime tellement concocter des petits plats pour son prince charmant, alias le prince Harry, qu’il ne serait pas surprenant de la voir se lancer dans la restauration, un jour…

Inutile de partir en panique : non, Meghan n’envisage certainement pas de se lancer en affaire à ce moment précis, alors que la naissance de son premier enfant avec le prince Harry approche de plus en plus! Cependant, la brunette souhaite probablement ne se fermer aucune porte quant à de futures occupations et la restauration s’avère une avenue des plus naturelles pour elle.

Aux petits soins derrière les fourneaux

Elle a un grand cœur et elle aime gâter ses proches, cette Meghan! Ainsi, elle refuse de se plier au mode de vie ou aux traditions que son nouveau statut royal pourrait lui imposer, c’est-à-dire : elle ne veut pas se faire servir, elle aime tout faire elle-même. C’est peut-être pour ça que ça sent souvent la bisbille au palais royal… Mais, après tout, ne dit-on pas qu’on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même?!

Bref, Meghan est du genre à cuisiner régulièrement pour son époux, plutôt que de faire appel à des professionnels du monde alimentaire. De plus, quand des amis ou des proches viennent la visiter dans son luxueux cottage, elle insiste pour leur servir maintes et maintes bouchées, question de s’assurer que personne n’ait l’estomac qui gargouille à un moment ou un autre de la journée. Ainsi, en guise de collations ou de gourmandises, la duchesse aime offrir des toasts à l’avocat, du pain aux bananes et des petits chocolats. Dans les deux premiers cas, c’est elle-même qui concocte le tout.

Dans le frigo royal

Pendant que la reine se tient bien loin des fruits de mer et de l’ail (apparemment, elle déteste cette plante potagère), Meghan, elle, se fait un fun fou à surprendre et satisfaire ses papilles gustatives, de même que celles du prince Harry. Effectivement, il semblerait qu’une de ses premières « missions » lorsqu’elle a commencé à partager sa vie avec le rouquin royal fut de regarnir son frigo d’aliments variés, frais et sains.

On n’est pas trop au courant des habitudes et préférences alimentaires du prince Harry, mais pour ce qui est de son épouse, on sait qu’elle a un faible pour les pâtes (elle a une recette de pâtes au zucchini et au parmesan savoureuse à souhait, semble-t-il), les tacos au poisson (à la chair blanche, idéalement), le macaroni au fromage (auquel elle ajoute une poignée de petits pois congelés) et le quinoa (à toutes les sauces).

Son péché mignon? Les frites! Bon ça, elle ne les fait peut-être pas elle-même, mais tout le reste, oui.

Avec l’arrivée du nouveau bébé royal, Meghan sera très occupée au cours des prochains mois, mais on la verrait bien ouvrir son restaurant dans un avenir rapproché… si ses obligations envers la royauté ne l’en empêchent pas!

Reste à savoir : opterait-elle pour un restaurant italien? C’est un peu le feeling qu’on a, étant donné son adoration pour les pâtes…

(sources : townandcountrymag.com et cosmopolitan.com)

