Melissa McCarthy nous parle de ses difficiles débuts

L'humoriste et comédienne américaine Melissa McCarthy se confiait récemment dans une entrevue au sujet de ses débuts difficiles à Hollywood.

L'attente qui vaut la peine

À propos de son succès tardif, elle a déclaré au magazine Glamour :

« Quand on passe 20 ans à se botter le derrière, on finit par en apprendre sur soi-même. Si on reçoit tout ce qu'on désire à 19 ou 20 ans, on finit par croire les gens quand ils nous disent à quel point on est merveilleux. Je pense que je serais devenue dingue si j'avais eu du succès à l'âge de 18 ans. La meilleure chose que j'aurais pu faire a été de me démener jusqu'à mes 30 ans. Je prends toujours pour acquis que chaque contrat sera mon dernier. De passer 20 ans à essayer désespérément d'obtenir des contrats finit par s'inscrire dans notre ADN. »

Un exemple de détermination

Celle qui est désormais une des actrices les mieux payées d'Hollywood mérite amplement le succès qu'elle connaît depuis quelques années!

Comme quoi il n'est jamais trop tard pour atteindre nos buts, et qu'on apprécie encore plus notre succès quand il n'est pas apparu au premier essai.

Quelle femme inspirante et pleine de sagesse! On espère qu'elle nous fera rire encore bien longtemps au grand et au petit écran.

