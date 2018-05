Michelle Obama se vide le coeur sur les insultes racistes qu'elle a reçues

Michelle Obama donne l’impression d’être une femme forte, résiliente et souriante. Cependant, celle qui a été la première dame d’origine afro-américaine a parfois été blessée par les commentaires racistes et sexistes qu’elle a reçus durant les 8 années de la présidence d'Obama. Et ce, même si elle ne le laissait pas paraître.

Des commentaires plus que douteux

Les commentaires les plus douloureux pour elle étaient ceux qui ciblaient sa race et son apparence physique. Lors d'une levée de fond l'été dernier, Michelle Obama s'est confiée sur le fait qu'elle n'a pas du tout apprécié de se faire traiter de « primate » (et on ne la blâme pas!) tout comme elle n’aimait pas qu’on discute de son apparence physique, que certains jugeaient trop «masculin» à leur goût. *Roulement de yeux.*

Ces attaques ciblées étaient pour elle parfois difficiles à digérer. Et on peut comprendre, puisqu’aucune femme ne trouve particulièrement plaisant de se faire humilier à propos de son apparence. Imaginez alors quand c’est devant le monde entier qu’on se fait body shamer.

Malgré qu’elle soit admirée par des millions de personnes à travers le monde, il y a tout de même des gens qui se plaisent à l’injurier de manière raciste et sexiste. Des images d’elle où on la compare à un singe ou à une personne transsexuelle circulent encore sur le web. Michelle Obama sait très bien que les commentaires les plus douloureux étaient ceux qui visaient justement à la blesser.

L’ancienne première dame a déclaré qu’elle voudrait vivre dans un monde qui se soucie des femmes, et qui leur permettra de prendre leur place tout en se sentant en sécurité.

Malgré le fait qu’elle ne soit plus la première dame depuis l'an dernier, parions que Michelle Obama va demeurer un symbole d’inspiration pour plusieurs personnes à travers le monde. On risque de continuer d’entendre parler d’elle durant plusieurs années encore.

Il faut dire que Melania Trump, l'actuelle première dame des États-Unis, reçoit également son lot d’insultes au quotidien à cause de son apparence, son passé et ses origines. Comme quoi même les femmes les plus puissantes au monde aimeraient se faire traiter avec plus de respect et de dignité. Peu importe les allégeances politiques de chacun, humilier l'autre en lien avec son physique ou ses origines ne sera jamais une stratégie de gagnant!

