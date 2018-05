Les nouveaux mots qui sont ajoutés au dictionnaire

Chaque année, la langue française s’enrichit de nouveaux mots et sont ajoutés au dictionnaire. Pour 2019, les événements d’actualité comme les agressions sexuelles et le terrorisme ont eu un impact sur le choix des nouvelles entrées.

Les nouveautés 2019

Le Larousse illustré et le Petit Robert ont intégré de nouveaux mots dans leurs prochaines éditions. Parmi les termes, on trouve ceux associés à différentes agressions sexuelles. Le mot « frotteur », dont la définition est une personne qui recherche les contacts érotiques en profitant de la promiscuité dans les transports en commun, ainsi que le mot « écriture inclusive » seront ajoutés. « Fichés S », « revenant » et « cyberdéfense » font également partie des nouveaux arrivés.

On trouve également le mot « grossophobie » et de nombreux anglicismes comme « body-acceptance », « cosplay », « darknet » ou encore « queer ».

La société évolue, et les dictionnaires aussi!

Astuces pour aider vos enfants à l’école