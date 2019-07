Portrait inspirant : Danika Beaudin et son amour des chevaux

Avez-vous déjà monté sur un cheval, ressenti cette connexion particulière avec cet animal si imposant? Avez-vous déjà pris le temps de croiser son regard? Danika Beaudin, âgée seulement de 25 ans, a ouvert son premier ranch afin que tous, petits et grands, puissent connaitre le bonheur d’entrer en relation avec ces animaux magnifiques. Chaque jour, elle s’efforce de transmettre sa passion, d’en faire découvrir ses bienfaits et prouve que chaque rêve peut être réalisé.

Une enfance avec les chevaux

Grandir avec les animaux transporte souvent les gens ailleurs... les transforme. Une sensibilité, difficile à expliquer, se développe, tout comme une grande patience. Souvent, ils semblent qu’une certaine lumière se dégage d’eux. Danika Beaudin fait partie de ces gens d’exception, qui laisse leur passion envahir leur vie, afin d’éveiller les passions des autres.

Son enfance s’est déroulée sur une terre avec une écurie. Les chevaux ont pris tranquillement une place de choix dans son cœur, malgré les hauts et les bas. Elle a été initiée à l’univers équestre, avec un poney qui lui en a fait voir de toutes les couleurs! Mais, il lui a surtout appris que la vie est remplie de défis. En les prenant un à la fois, il est possible de les surmonter. Il suffit de s’armer de patience!

Son deuxième cheval était complètement aveugle. Une relation particulière s’est installée et c’est lui qui a véritablement enseigné à Danika à travailler avec les chevaux. Car, même si elle a suivi des cours d’équitation toute son enfance, selon elle, le meilleur professeur demeure le cheval.

La lumière à travers les épreuves de la vie

Puisque la vie est rarement un long fleuve tranquille, Danika a eu son lot d’épreuves. Alors qu’elle perdait une partie de son cœur, son frère âgé seulement de 21 ans décédait. Même si elle avait envie de rester en petite boule dans un coin, ses chevaux avaient besoin d’elle. Si elle ne s’en occupait pas, qui le ferait? Elle était importante pour eux, essentielle, et elle devait se relever. Ce sont donc eux, qui l’ont sortie de ce long tunnel sombre, qui lui ont montré la lumière et peut-être aussi, qui lui en ont transmis.

Danika est consciente que ce sont eux qui l’ont sauvée de cette période difficile. À travers cette expérience douloureuse, les chevaux ont confirmé leur importance dans sa vie et les nombreux bienfaits qu’ils engendrent. S’ils ont pu la sortir de la noirceur, ils peuvent le faire également pour les autres.

Un ranch pour vivre de sa passion

À travers les aléas de la vie, Danika a toujours su qu’elle aurait un jour son propre ranch. Lorsqu’elle a rencontré son amoureux, il y a 8 ans, elle a su qu’il leur serait possible de relever ce défi ensemble. De nombreux obstacles se sont dressés sur leur chemin, mais leur amour pour les chevaux était plus fort que tout! Même s’ils ont dû visiter 47 lieux, ils ne se sont pas découragés et ont finalement trouvé leur paradis sur terre. Leur ranch a été inauguré, il y a un peu plus d’un an. La demande pour les cours et entrainements ne cesse de s’accroitre.

C’est une grande fierté pour Danika de voir des enfants comme des adultes réaliser leur rêve de monter à cheval. Ils évoluent avec eux et bâtissent une relation de confiance. Confiance qui les suivra dans leur quotidien, au-delà du ranch.

Évidemment, le quotidien n’est pas de tout repos. Les cours, les entrainements, les compétitions demandent beaucoup de temps et d’énergie. Apporter les soins aux chevaux également. Toutefois, Danika est heureuse, entourée de toutes ces bêtes et surtout heureuse de pouvoir transmettre sa passion! Les chevaux seront toujours sa priorité, ils sont comme des membres de sa famille!

Des projets plein la tête

Même si elle a réalisé son grand rêve d’avoir son propre ranch, elle a encore des projets plein la tête! Davantage de cours d’équitation, plus d’entrainements, une arène intérieure… Elle aimerait que le plus grand nombre de gens possible puisse connaitre le bonheur d’entrer en relation avec les chevaux. Ils ont tant à nous apprendre! Consultez le Sunset Ranch St-Mathias pour en connaitre davantage sur ce lieu et sur Danika qui change le monde, une personne à la fois, accompagnée d’un cheval et d’un rayon de soleil!