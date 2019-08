Portrait inspirant : Geneviève Everell offre bien plus que des sushis!

Geneviève Everell est La Miss sushi à la maison! Toutefois, derrière cette entrepreneure se trouve également une femme porteuse d’espoir. Car à l’origine de cette entreprise se cache une battante incroyable avec un fabuleux message d’espérance, de résilience et de force.

Alcool, drogue et violence : loin d’une enfance rêvée

Elle est de celles qui n’ont pas eu un parcours facile, voire plutôt cahoteux... pénible. Son enfance a baigné dans l’alcool, la drogue et la violence. Sa mère se faisait battre par son beau-père, Geneviève Everell subissait aussi cette même violence verbale et physique. Très jeune, elle a quitté le nid familial pour être hébergée par des « amis » de la famille. Elle est alors devenue en quelque sorte la femme de ménage à sa nouvelle demeure pour s’y faire accepter. Malgré tout, les abus verbaux et psychologiques ont perduré alors qu’elle subissait des répliques comme : « Souper pas assez chaud », « toilette mal nettoyée », « Tu es laide, inculte, innocente ».

À travers une enfance qui n’en était pas une, elle a puisé une force insoupçonnable au plus profond d’elle pour voler de ses propres ailes dès l’âge de 15 ans. Des personnes extraordinaires ont croisé sa route et, de boulot en boulot, elle réussissait à payer ses comptes, tout en poursuivant ses études à temps partiel. À l’âge de 20 ans, un nouveau travail dans un restaurant lui a fait découvrir le bonheur de faire des sushis et voilà qu’une passion est née.

Miss Sushi à la maison voit le jour!

De bouche à oreille ou plutôt d’une bouchée à l’autre, tout son entourage s’est mis à la demander pour qu’elle vienne leur concocter des festins de sushis. Tout d’abord des amis proches, mais rapidement, le nombre de demandes a augmenté et a dépassé son réseau immédiat. En 2008, elle lançait officiellement son entreprise Sushi à la maison, offrant un service de chef à domicile; en 2012, elle quittait son emploi d’animatrice à la radio pour s’y consacrer complètement.

En 2013, l’équipe de Ricardo la recrutait comme collaboratrice régulière dans sa populaire émission. L’année suivante, elle offrait un premier livre : Sushi à la maison et, en 2015, un second : Tartare à la maison.

Facebook Sushi à la maison - Geneviève Everell

Miss Sushi à la maison fait des petits!

Dans cette aventure, elle n’est plus la seule Miss Sushi pour couvrir tout le Québec. Elle s’entoure d’une équipe de passionnés qu’elle choisit avec soin et qui doivent avoir le même objectif qu’elle : offrir de véritables bouchées de bonheur et créer des moments uniques et magiques à partager avec ceux que l'on aime.

Au-delà du service à domicile, un comptoir à sushi a maintenant pignon sur rue à Montréal et un autre ouvrira sous peu à Québec.

De la petite fille qui a grandi davantage du côté de la noirceur, Geneviève Everell est devenue une femme lumineuse qui s’attarde à créer des moments de bonheur. Incontestablement, la lumière peut surgir des ténèbres. Elle en est la preuve vivante. Suivez-la sur Instagram et Facebook.

