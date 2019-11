Portrait inspirant : Jessica Harnois, sommelière passionnée et passionnante

Sommelière, animatrice et auteure, Jessica Harnois est une femme d’action avec une grande détermination à laquelle elle sait y ajouter une bonne dose de patience. La passion a su la faire avancer de projet, en projet, son audace lui a permis de travailler dans les plus grands restaurants du monde, tout en se taillant une place d’envergure dans l’univers des vins; et sa simplicité nous donne envie de découvrir la magie qui l’entoure.

Un nez fin, la naissance d'une passion pour le vin

L’entourage de Jessica Harnois avait décelé chez elle un nez hors du commun alors qu’elle était à peine âgée de 7 ans. Sa mère organisait des défilés de mode et le vin coulait à flots. Bien sûr, Jessica ne buvait pas une goutte d'alcool, mais elle sentait et détectait les différents arômes. Tranquillement, une passion s’est développée et dès l’âge de 14 ans, aucun doute ne subsistait dans son esprit : elle travaillerait dans l’univers vinicole. Elle a alors pratiqué tous les métiers rattachés au domaine de la restauration, en commençant par celui de plongeur.

En attendant d’atteindre l’âge légal pour goûter au vin afin de développer son goût, au-delà de l’odorat, elle lisait tout ce qu’elle trouvait afin d’approfondir ses connaissances. À 18 ans, elle a enfin pu faire un cours de mixologie. Elle y a ensuite ajouté un baccalauréat en communication et une Attestation de spécialisation professionnelle (ASP) en sommellerie.

À travers le monde avec audace et conviction

La théorie n’était bien sûr pas suffisante. Avec ses convictions et son audace, mais également sa grande humilité et sa transparence, elle a pu travailler dans les restaurants les plus réputés au monde. En commençant par le Toqué à Montréal, en passant par le Charlie Trotter’s à Chicago et le Tetsuya’s à Sydney.

Ses voyages et ses expériences de travail lui ont permis de se tailler une place de choix dans le monde des sommeliers. D’ailleurs, à travers ses apprentissages aux quatres coins de la planète, elle a accédé au poste d’acheteuse en chef pour la SAQ pour les vins de prestige à l’âge de 27 ans.

Une entreprise qui grandit et se diversifie

Parallèlement à toutes ces expériences, elle a fait grandir son entreprise qu’elle avait fondée au début de la vingtaine. D’abord axée sur des animations en sommellerie, avec le temps, sa compagnie s’est diversifiée. Jessica Harnois a développé un jeu qui se décline, entre autres, sous l'application Dégustation Vegas et elle est aussi derrière la gamme des vins Bù. De plus, elle lance en novembre un nouveau jeu de société, Vin mystère. Pour ce qui est des projets à venir, elle s’oriente vers les bulles! Effectivement, elle souhaite développer un produit avec des cépages locaux, auquel serait ajouté le sucre des produits de l’érable. On l’appellerait le petit champagne.

Une dose de magie

Dans tous ses projets, elle tente de rendre le vin et les spiritueux de plus en plus accessibles, tout en nous transmettant des connaissances de base pour mieux les apprécier et découvrir leur magie. Car, en effet, ils possèdent un pouvoir presque infini… celui de nous faire voyager et de nous transporter à travers l’histoire. Ils évoluent et se transforment à travers les années, mais aussi en fonction du mets qui les accompagne. Incontestablement, ils peuvent s’avérer magiques… et la vie de Jessica Harnois l’est tout autant! Peut-être, car elle écoute son intuition, se fait confiance et surtout accepte les échecs. Tout ne peut pas fonctionner du premier coup, il faut accepter les revers et se doter d’une grande patience, mais essayer, encore et encore!

Pour déguster un vin, il faut s’arrêter, l’observer et prendre tout son temps afin de reconnaitre tout ce qu’il a à nous offrir, un peu comme la vie, quoi! C’est ce que Jessica Harnois tente de nous faire comprendre sur différentes plateformes tant à la radio qu’à la télévision, à travers des animations ou des jeux.

Prenez un moment pour la découvrir sur JessicaHarnois.com, suivez-la sur sa page Facebook ou procurez-vous son nouveau livre, Boire local.

Sources : devenirentrepreneur.com, latribune.ca, lavoixdelest.ca, lesallumes.ca