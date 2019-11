Karine Foisy a fondé Veille sur toi, une entreprise québécoise qui crée et confectionne d’adorables produits pour les tout-petits. Sous ses mains prennent forme des personnages en verre qui deviennent la plus rassurante des veilleuses. On peut d’ailleurs difficilement leur résister, peu importe notre âge. Et si vous cherchez une idée de cadeau local, bien de chez nous, vous ne pouvez vous tromper avec cette entrepreneure!

Un congé de maternité qui permet de créer

Karine a enseigné au primaire durant plusieurs années. Elle a donc toujours été entourée d'enfants. Durant ses congés de maternité, elle avait besoin de laisser aller sa créativité. Elle a alors découvert le verre soufflé et s’est mise à créer de petits personnages dans son sous-sol. Rapidement, elle a eu un coup de cœur pour les veilleuses et pour ce qu’elles évoquent. L’idée d’accompagner les enfants dans leur sommeil lui plaisait, de leur offrir un compagnon rassurant, encore plus!

Veille sur toi

Un lancement d’entreprise et des concours

En 2013, elle lançait sa propre entreprise et s’annonçait sur Etsy. Deux ans plus tard, soit en 2015, elle se démarquait à travers plus de 400 créateurs québécois en gagnant le concours : Etsy, le meilleur du Québec. Rapidement, la demande s’est accentuée. Elle ne pouvait plus suffire seule à la demande, elle devait donc s’entourer de personne clé pour que son entreprise puisse grandir tout en respectant ses valeurs éthiques et environnementales. En 2018, c’est une bourse de 24 000 $ qu’elle remportait grâce au programme d’entrepreneuriat Adopte Inc. et en 2019, le prix Bronze pour le Concours FedEx pour les petites entreprises.

Un matériau durable et écologique

Veille sur toi a aujourd’hui un atelier-boutique à Laval où chaque objet y est confectionné à la main, avec amour. À ce jour, plus de 40 000 veilleuses ont été créées.

Elles sont faites en verre, un matériau écologique et durable. Celui-ci est bien plus résistant qu’on peut le croire, ne surchauffe pas comme la porcelaine et ne peut fondre comme le plastique. La veilleuse conservera donc tout son éclat et traversera le temps sans aucun problème.

Des produits fabriqués à la main au Québec

À l’offre de l’entreprise, d’autres produits se sont ajoutés, dont des doudous toutes douces et même une collection en collaboration avec l’auteure et illustratrice jeunesse Élise Gravel. La célèbre Patate à vélo peut donc accompagner vos enfants dans leurs rêves!

Veille sur toi

Disponible en ligne sur la boutique ETSY : 44$

Malgré la diversification, Veille sur toi continue de fabriquer ses veilleuses et autres objets connexes à la main, ici au Québec, ils sont donc uniques! Pour Karine, il est important que chaque produit soit créé avec amour puisque c’est ce qu’il insufflera aux enfants qu’il viendra cajoler.

Disponible en ligne sur la boutique ETSY : 45$

On peut imaginer que les défis sont nombreux pour Karine Foisy qui est aussi maman de trois enfants. Mais les avantages le sont davantage lorsqu’on peut vivre ainsi entouré de mignons personnages tous plus adorables les uns que les autres. D’autant plus qu’elle favorise l’économie locale, tout en créant un univers de compagnons qui rassure les tout-petits, un peu partout à travers le Québec!

Découvrez ses veilleuses

