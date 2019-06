Portraits inspirants : à la découverte des jeunes entrepreneurs du Québec

Le 15 juin prochain aura lieu la 6e édition de La grande journée des petits entrepreneurs. Partout à travers le Québec, les jeunes de 5 à 12 ans sont invités à lancer une entreprise d’un jour. Certains s’installeront devant leur domicile, d’autres se joindront à un rassemblement dans leur ville. La traditionnelle limonade sera à l’honneur, mais également des objets en tout genre. Vous verrez que nos jeunes sont inspirés et inspirants!

Une véritable expérience d’entrepreneur

Cette journée leur permet de vivre une véritable expérience d’entrepreneur. Ils doivent penser à un produit, le fabriquer, s’assurer qu’il est prêt avant le grand jour et installer un kiosque qui sera accrocher l’œil du passant. Évidemment, l’objectif premier est d’éveiller le goût de l’entrepreneuriat, mais le plaisir y est directement associé. À travers une telle activité, les jeunes développent leur créativité, leur sens des responsabilités, leur autonomie et leur confiance en eux.

Certains en sont à leur première fois, mais plusieurs aiment tellement l’expérience qu’ils participent année après année. Évidemment, ils développent une certaine expertise et s’améliorent constamment.

Des jeunes entrepreneurs différents, allumés et soucieux de leur planète

Grâce à cette journée, on découvre toutes sortes d’entrepreneurs et on réalise que la différence s’avère également une force. Les idées vont dans tous les sens. Les produits santé ou sans allergènes sont offerts par de nombreux artisans. Les jeunes sont créatifs et soucieux du sort de la planète. Plusieurs proposent donc des produits fabriqués à partir de matériel recyclé ou en offrent d’autres pour minimiser l’utilisation des produits à usage unique. Ils pensent même aux animaux de compagnie. L’originalité ne manque pas!

Des produits de tout genre

Les produits vendus lors de cette journée seront donc aussi diversifiés qu’il existe de jeunes entrepreneurs. Les dents sucrées y trouveront leur compte, puisque de nombreux kiosques proposeront des grignotines comme des cupcakes, du popcorn et autre sucrerie. Vous rencontrerez également des jeunes bien habiles de leurs petites mains que ce soit en tricot, en couture ou encore pour confectionner des bijoux de toutes sortes. Consultez la carte pour savoir où se trouvent les jeunes entrepreneurs de votre région et connaitre les produits qu’ils vendent. N’hésitez pas à aller les encourager!

Quelques entreprises qui auront pignon sur rue ou qui participeront à un rassemblement

En 2019, avec les changements climatiques, Bob l’éponge laisse la place à Bob le Tawashi! Liam (11 ans) et Mali (9 ans) fabriquent des tawashi à partir de lanières de manches de chandails. Un tawashi est en fait un petit linge pour nettoyer et éponger. Ils vendront aussi des éponges à récurer.

Un nom si bien choisi du côté de ce jeune entrepreneur, Raphael (7 ans), qui vous offrira des savons artisanaux. Raphael mentionne qu’il a un trouble du spectre de l’autisme et d’autres particularités qui le rendent si spécial. On n’en doute pas une seconde et on aimerait bien avoir tous ses types de savons pour enjoliver l’heure du bain!

petitsentrepreneurs.ca

Les trois petits Barbeau : Charles (9 ans), Jérôme (8ans) et Liliane (5 ans) vous offrent de la limonade et des confitures à base de rhubarbe. On aime leur nom d’entreprise et on est certain que leurs produits doivent être tout autant excellents!

petitsentrepreneurs.ca

Charlotte (9 ans) confectionne des foulards et des nœuds papillon pour votre chat ou votre chien. Dans son kiosque, vous trouverez également des sacs à collation réutilisable.

La différence amène aussi de grandes forces. Les frères Zachary (12 ans), Nathaniel (14 ans) et Mathias (7 ans) sont Asperger. Ils sont tous les trois très différents autant du côté de leur personnalité que de leurs intérêts, mais ils partagent une passion commune pour la création. Ils vous offriront des toiles, des bijoux, des bombes de bain et bien d’autres objets qu’ils créent de leurs propres mains.

Parce qu’il faut aussi s’amuser, et pourquoi pas en profiter pour ramasser des sous pour un voyage à Hawaï, quatre amis d’enfance, Gabriel (12 ans), Isaac (14 ans), Camey (12 ans) et Naoussa (14 ans), ainsi que leur petit frère et petite sœur, ont préparé pour vous de la slime! Des morceaux de fudge seront également vendus pour que vous puissiez vous sucrer le bec.

petitsentrepreneurs.ca

Fabriquées à partir de tissus recyclés, Mathilde (10 ans) et Florence (11 ans) vous proposent des pochettes de toutes sortes de couleurs et de diverses grandeurs. Vous n’aurez plus d’excuses pour utiliser des sacs de plastique dans votre lunch.

petitsentrepreneurs.ca

Eden (6 ans), Elyssa (9 ans) et Evalea (10 ans) sont derrière les 3E de cette entreprise d’un jour. Vous trouverez à leur kiosque des produits de ménage écologique dans des pots Mason réutilisables.

petitsentrepreneurs.ca

Il s’agit ici que d’une infime partie de ces jeunes entrepreneurs. Rendez-vous sur Petitsentrepreneurs.ca pour en découvrir davantage et le 15 juin prochain, partez à la rencontre des jeunes de votre quartier. Vous ferez de magnifiques trouvailles.