Anthony Bourdain a changé la vie de ce restaurateur et il lui rend un touchant hommage

Le propriétaire d’un restaurant asiatique new-yorkais a décidé de rendre hommage au chef Anthony Bourdain, qui est décédé à la suite d’un suicide, en juin 2018. Tous les profits des ventes qui ont eu lieu au restaurant Xi’an Famous Foods le 8 juin iront à un organisme de prévention du suicide. En tout, selon le propriétaire, plus de 95 000 $ ont été recueillis. Le restaurateur a profité de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à celui qu'il considérait comme un ami.

Jason Wang, qui est le fils du fondateur de Xi’an Famous Foods, a partagé sur les réseaux sociaux le témoignage touchant de sa rencontre avec Bourdain.

C’est grâce au célèbre chef épicurien que son restaurant est devenu populaire du jour au lendemain.

Today's a day of extreme sadness for us here at Xi'an Famous Foods. I've lost a dear friend today, and we mourn with the rest of the world. I remember the time in 2007 when Tony first visited our basement food stall in Flushing for Travel Channel's No Reservations while I was... pic.twitter.com/z7FBcWnMID — Xi'an Famous Foods (@xianfoods) 8 juin 2018

Voici une traduction du gazouillis originalement publié en anglais :

« Aujourd’hui est un jour extrêmement triste pour nous chez Xi’an Famous Foods. J’ai perdu un ami cher et nous sommes en deuil comme le reste du monde. Je me souviens du moment ou Tony a visité notre stand de nourriture à l’occasion de l’émission No Reservations présentée sur le Travel Channel en 2007, alors que j’étais toujours à l’université (et que je ne savais pas encore qui il était.)

Je me souviens que mon père travaillait sur des plats hors-menu dans le but de sonder son opinion lorsqu’il visiterait notre commerce. Je me souviens que des années plus tard, en 2015, après une entrevue pour un article, j’ai approché Tony. Je lui ai dit que, même s'il n’a peut-être aucune idée de l’impact qu’il a eu sur notre famille et notre entreprise (en mentionnant simplement qu’il aimait notre nourriture) je voulais qu’il sache qu’il nous a aidé à nous sortir de la misère afin de vivre le rêve américain. Nous avons été en mesure de faire grandir notre entreprise et de fournir à nos clients de la très bonne bouffe, en plus des opportunités pour nos employés.

Je l’ai regardé dans les yeux et j’ai dit que c’était un geste pour lequel je serais reconnaissant pour toujours.

Il a simplement répondu : ‘‘Quand j’aime de la bonne bouffe, j'aime ça le dire. C’est tout.’’

Les éloges ne cessent de pleuvoir sur la place publique depuis l’annonce du triste décès d'Anthony Bourdain. La vedette culinaire aura inspiré beaucoup de gens à vivre pleinement, en plus d'encourager de nombreux restaurateurs en faisant de leur entreprise un succès connu du public. Il semblerait que l'homme qu'était Bourdain demeurait humble à propos de sa contribution pour aider les autres à mieux vivre...

Peut-être même était-il un peu trop modeste pour vraiment réaliser la différence qu'il a fait pour plusieurs de son vivant!