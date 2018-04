Vous pourriez vous marier en portant la robe de mariage de Kate Middleton

Vous êtes un peu gaga de la famille royale et vous prévoyez vous marier cet été? Pas besoin d’aller dans une boutique de designer pour trouver votre robe digne d'une princesse! H&M vient d’intégrer une boutique de mariée à sa franchise et une de leurs créations attire particulièrement l'attention à cause de sa ressemblance avec la robe que portait la duchesse Kate Middleton lors de ses épousailles en 2011.

H&M

Cette longue robe en dentelle était offerte à 299$, mais est désormais disponible pour seulement 179$. Oui, oui, vous avez bien lu!

De quoi s'offrir un mariage princier à prix modique...

H&M

H&M

La compagnie H&M offre désormais des robes jolies et particulièrement abordables pour les mariées, demoiselles d'honneur, bouquetières et invitées. Tous leurs vêtements et accessoires risquent d’être très populaires dans les cérémonies cet été, que ce soit pour une célébration toute simple sur le bord de la plage ou dans une grande église avec 500 invités.

H&M

Bien qu'elles soient spécialement conçues pour les noces, ces robes modernes peuvent convenir à toutes sortes d'occasions estivales champêtres et festives.

La question que tout le monde se pose est : est-ce que la robe de Meghan Markle sera également une inspiration pour la prochaine collection de H&M? Le mariage de l'actrice américaine avec le prince Harry aura lieu le 19 mai prochain. Parions que les yeux de tous seront braqués sur la robe de cette splendide mariée, et qu'elle sera à couper le souffle!