La saga R. Kelly : plus troublante que vous ne le croyez?

Élevé au rang de star internationale dans les années 90, le chanteur R. Kelly a vendu plus de 75 millions de disques à travers le monde. Malheureusement, son nom ne restera pas associé qu'à l'évolution du R&B et à son indéniable talent...

Présenté sur la chaîne Investigation les 19 et 26 septembre, Survivre à R. Kelly plonge l'auditoire dans l'univers de l'artiste, en commençant par ses moments de gloires jusqu'à sa déchéance.

En plus de porter un regard sur les accusations troublantes dont R. Kelly a fait l'objet ces deux dernières décennies, la série documentaire donne la parole aux victimes alléguées, ainsi qu'à de grands noms de la musique, dont John Legend et Chance the Rapper.

Le sommet, avant la chute

Robert Sylvester Kelly a vu le jour le 8 janvier 1967, dans la ville de Chicago. Élevé par une mère monoparentale aimante en compagnie de deux frères et d'une sœur, il abandonne l'école à l'adolescente et décide de se consacrer à sa passion, la musique. En 1989, son groupe se fait remarquer lors d'une émission de découvertes de talents. L'avenir est prometteur; les quatre comparses remportent le grand prix.

Entre le milieu des années 90 et le début des années 2000, R. Kelly collabore avec des icônes de l'industrie, dont Jay-Z, Notorious B.I.G. et Michael Jackson. C'est d'ailleurs lui qui compose les paroles de la pièce You Are Not Alone, interprétée par le roi de la pop.

En 1998, sa chanson I Believe I Can Fly lui permet de décrocher trois Grammy Awards.

À cette époque, professionnellement, tout lui sourit. Mais les nuages sombres qui planent continuellement au-dessus de sa tête s'intensifient...

Séquestrées dans un donjon sexuel

Depuis que la carrière de R. Kelly a véritablement décollé, 25 années se sont écoulées. Plus d'une centaine de récompenses lui ont été remises, dont certaines très prestigieuses.

Mais aussi doué et charismatique soit-il, le chanteur n'est peut-être pas un enfant de chœur. Au cours de cette période, il est visé par de multiples allégations de crimes d'ordre sexuel, allant de l'inconduite aux agressions.

Dans certains cas, les actes déplorables qu'on lui reproche impliquent des filles d'âge mineur. Son mariage avec Aaliyah, alors que cette dernière n'a que 15 ans, avait fait couler beaucoup d'encre.

Ce n'est pas par hasard si les œuvres de l'artiste sont boycottées par bon nombre de stations de radio depuis plusieurs années.

En 2008, R. Kelly est acquitté à l’issue d’un procès pour pornographie juvénile, au sujet d'une vidéo explicite réalisée en compagnie d'une jeune adolescente.

Le documentaire-choc Survivre à R. Kelly jette notamment la lumière sur les procédures judiciaires et les scandales sexuels qui ont secoué l'univers de R. Kelly depuis qu'il est adulte, en plus d'offrir un micro à quelques-unes des victimes alléguées.

Au travers les témoignages poignants, vous apprendrez, entre autres, que des femmes auraient été détenues contre leur gré dans un donjon sexuel. Préoccupant.

Un nouveau procès

Lancé en 2017, le mouvement #MuteRKell (« Faites taire R. Kelly ») s'était propagé comme une traînée de poudre. Malgré le fait que la personne ciblée n'ait encore jamais été déclarée coupable, nombreux sont ceux qui souhaitent la faire taire - et parallèlement, la faire avouer.

En juillet dernier, de nouveaux chefs d'accusation ont été déposés à l'endroit de R. Kelly. Parmi ceux-ci, menaces, séquestrations, obstruction à la justice et pornographie infantile.

Les gestes répréhensibles auraient notamment été posés dans les États de New York, de l'Illinois et de la Californie. Étant donné la nature des charges, le principal intéressé est actuellement détenu dans l'Illinois, en attente de son procès.

Âgé de 52 ans, celui que plusieurs décrivent comme un manipulateur et un violeur sadique a toujours nié en bloc les accusations de nature sexuelle les plus lourdes qui pesaient contre lui.

En ondes les 19 et 26 septembre, à 20h, sur la chaîne Investigation, Survivre à R. Kelly vous permettra de vous faire une véritable idée sur cet artiste des plus controversé.

En janvier dernier, la diffusion de la version originale (Surviving R. Kelly) avait eu l'effet d'une bombe chez nos voisins du Sud.