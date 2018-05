Pourquoi l'univers s'enflamme à propos du prochain mariage royal?

Les mariages royaux en intriguent plus d'un... même ceux qui affirment s'en ficher!

Mais d'où vient cette curiosité?

Il faut dire que les Anglais sont rois dans le domaine des festivités pompeuses. Mais c'est un phénomène relativement nouveau de diffuser ces célébrations pour le grand public. Lors du mariage de la reine Élisabeth en 1947, ce n'était pas le cas! C'est avec le prince Charles et Lady Diana qu'on a pu voir ces moments historiques à la télévision pour la première fois.

Le mariage de Kate Middleton avec le prince William a non seulement été regardé à la télévision, mais également sur le web.

Pour sa part, le couple Meghan-Harry ne risque pas de siéger sur le trône de sitôt, mais les Britanniques demeurent fascinés par leur histoire.

Dans une entrevue donnée à The Skimm, celle qui a écrit le premier livre au sujet du couple formé par Meghan Markle et le prince Harry a quelques explications.

Katie Nicholl explique que Meghan est très différente des ex-petites amies d'Harry. Elle est américaine, c'est une actrice hollywoodienne et est divorcée d'un premier mariage... Il faut dire que les divorces sont un sujet sensible au palais de Kensington: Élisabeth est désormais reine parce que son oncle avait dû faire le choix entre le trône et une divorcée américaine dont il était amoureux, ce qui avait fait scandale. Puis, lors du mariage de son fils Charles avec Camilla, la reine n'était pas présente et la mariée n'a pas pu se vêtir de blanc... Ce n'est donc certainement pas l'idéal pour l'image de la famille!

Quoique certains trouvent que c'est un choix risqué, il semblerait que la reine, contrairement aux rumeurs, ait tout de suite aimé Meghan lors de leur première rencontre et qu'elle soit heureuse de cette union prochaine. L'intelligence de Meghan et son amour de la philanthropie ont charmé la famille royale. Il faut dire que le prince Harry n'est pas non plus un prince standard! Il a longtemps été reconnu pour son sens de la fête... Ça marque l'imaginaire collectif qu'il rencontre une femme qui a des airs de « princesse du peuple » et pour qui les oeuvres de charité sont très importantes, comme c'était le cas pour sa mère Diana!

Tous les yeux de la planète seront donc tournés vers Meghan et Harry ce week-end, incluant des fans de la famille royale, mais aussi du jet set américain.

Afin de savoir à quoi s'attendre, voici un petit guide à propos de tout ce qu'on sait sur le déroulement de la cérémonie du 19 mai.

Où et quand?

Le mariage aura lieu à la Chapelle St George dans la ville de Windsor, samedi le 19 mai. Un service religieux aura lieu à 7 h (heure de l’Est). Une heure plus tard, les futurs mariés se déplaceront en calèche dans la ville de Windsor avant de revenir vers le château de Windsor. Les mariés seront ensuite attendus à deux réceptions différentes.

La robe de la mariée

C’est top secret! Selon Vanity Fair, l’actrice américaine aurait 2 robes faites sur mesure pour l’occasion : une qui se veut traditionnelle pour la cérémonie et la réception, et une autre beaucoup plus glamour pour la fête de fin de soirée. On dit que le secret entourant le nom du designer est si grand que même le prince Harry n’est pas au courant! On peut s’attendre à ce que sa robe coûte plusieurs centaines de milliers de dollars.

Le nombre d’invités

Il y aura environ 600 invités qui seront témoins de cette union. Ils seront également présents lors d’une réception sur l’heure du lunch. Par la suite, 200 invités sont attendus à une réception privée organisée par le prince Charles. La tradition des invitations date d'il y a longue date, et cette fois-ci c'est Barnard Westwood qui en a fait la conception en utilisant de l'encre américaine sur un carton anglais. Les inscriptions sont dorées et noires, et on retrouve le symbole du prince de Galles qui est constitué de trois plumes.

Il faut compter 2 640 membres du public qui pourront être présents à l'extérieur, sur le terrain du château de Windsor.

Les invités de marque

Quoi que la liste officielle des invités ne soit pas encore disponible, plusieurs s’attendent à voir des acteurs qui ont travaillé avec Meghan sur la série Suits, en plus des Spice Girls, Elton John, David Beckham, Serena Williams et l’actrice Priyanka Chopra.

Les demoiselles d’honneur et le garçon d’honneur

Meghan aurait choisi de ne pas avoir de demoiselle d’honneur. De son côté, on sait que le futur marié aurait désigné son frère, le prince William, comme garçon d’honneur. Par ailleurs, le prince George et la princesse Charlotte feront aussi partie de la cérémonie. La rumeur veut que la fille de Jessica et Ben Mulroney participe à titre de bouquetière, tout comme le fils du mentor d’Harry, ainsi que les jeunes enfants de ses cousins.

La bague de fiançailles de Meghan

La bague en or de Meghan est unique puisque le prince Harry a lui-même imaginé son design. Deux diamants provenant de la collection personnelle de Lady Di entourent une pierre centrale dénichée au Botswana. Cette dernière vaudrait plus de 85 000$.

Le baiser

Contrairement aux mariages normaux, il est mal vu dans la famille royale de démontrer des signes physiques d'affection. Il n'est pas possible pour les couples royaux de s'embrasser dans une église. C'est pour ça que l'on voit les mariés se donner le premier baiser du haut d'un balcon devant une foule.

Registre de mariage

Le couple royal ne s’attend pas à recevoir un grille-pain lors de leur mariage, ils ont donc suggéré à leurs invités de faire un don à l’une des 7 organismes caritatifs qu’ils ont sélectionnés.

Le gâteau

C’est la chef pâtissière Claire Ptak qui sera chargée du gâteau royal à saveur de citron et fleurs de sureau, recouvert de crème au beurre et de fleurs fraîches. La tradition veut que ce soit toujours un gâteau aux fruits qui soit servi!

Les fleurs

La Chapelle St George sera décorée par la designer florale Philippa Craddock, parce que dans la famille royale, tout se fait avec bon goût!

Quelle calèche sera utilisée pour transporter les mariés?

On se doute bien que vous vous posez cette question depuis des mois! Le couple royal a eu droit de choisir la voiture de leur choix, et s’est finalement l'Ascot Landau qui date de 1883 qui les transportera à travers la ville de Windsor.

Serez-vous à l'écoute pour ce mariage royal? Que vous le soyez ou non, vous allez assurément en entendre parler dans les prochains jours!

