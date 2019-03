Tout savoir sur les règles vestimentaires de la famille royale

La duchesse de Cambridge en mini-jupe ? Im-pen-sable ! Le style vestimentaire unique des Windsor est soumis à un protocole précis, dont voici les règles essentielles.

Le choix des couleurs

Pourquoi la reine Élisabeth II porte-t-elle toujours des couleurs vives ? Pour se distinguer de ses sujets et être facilement repérable par eux comme par les services de sécurité.

La sobriété est davantage de mise pour les duchesses Kate et Meghan, dont la manucure doit impérativement adopter des tons neutres. Avouons que la touche « british » se manifeste surtout dans le fait d’accorder la couleur des tenues à celles des pays lors des visites officielles ! Un seul faux pas possible : le noir, réservé au deuil.

Tenue correcte exigée

Saviez-vous que les princes Georges et Louis doivent porter la culotte courte jusqu’à leur huitième anniversaire ? Il s’agit ici de marquer leur appartenance à la classe sociale supérieure.

Chez les princesses modernes, on tâche d’éviter les jupes courtes ou trop serrées, les robes sans manches — sauf s’il s’agit d’une robe de soirée — et les décolletés. La princesse Diana avait néanmoins fait quelques brillantes exceptions à cette règle ! L’objectif : éviter le mauvais goût et l’inconfort lors des — interminables — journées en représentation.

Les tenues décontractées, comme le jean, sont quant à elles strictement réservées aux évènements sportifs et aux sorties avec les enfants.

Les rites derrière les accessoires

Pour les femmes, les emblématiques chapeaux sont de mise dans les cérémonies officielles, mais seulement jusqu’à 18 h. En soirée, les femmes mariées les remplacent par des tiares.

Et que dire des fameux gants de Sa Majesté ? Leur utilité est purement sanitaire : ils permettent de serrer de nombreuses mains tout en évitant les microbes !

Le sac à main royal est quant à lui un précieux outil de communication entre la reine et son personnel. Si elle le change de main en pleine conversation, c’est qu’elle souhaite mettre fin à l’échange et les appelle à la rescousse. Efficace, très classe et diplomate !



