Tout sur la chicane royale!

Kate Middleton et Meghan Markle. Meghan Markle et Kate Middleton. Peu importe la façon qu’on les présente, une chose reste la même : les deux duchesses les plus populaires de l’heure ne sont pas gagas l’une de l’autre! Mais qu’est-ce qui peut bien pousser les épouses des princes William et Harry à se bouder autant? Menons notre petite enquête à l’intérieur des murs du palais britannique pour tenter d’élucider cette grosse chicane royale…

Depuis le début de l’idylle entre le prince Harry et l’ancienne star de la télésérie Suits, Meghan Markle, les racontars vont bon train que la brunette et sa belle-sœur, Kate Middleton, sont incapables de se sentir. La femme du prince William aurait même fait des pieds et des mains pour empêcher Meghan de se joindre à la famille royale, mais bon elle a visiblement échoué : Harry et Meghan se sont mariés le 19 mai 2018 et ils accueilleront leur premier enfant au printemps prochain. Tellement de rumeurs circulent qu’il est temps de faire le point sur cette grosse chicane royale signée Kate et Meghan!

Deux personnalités opposées

Los Angeles et Londres. Le « clash » entre deux mondes peut-être aussi glamour, mais différents sur divers aspects, pourraient expliquer ce qui sépare autant Kate de Meghan. La première a effectivement été élevée au Royaume-Uni, alors que la seconde peut être décrite, selon plusieurs, comme une typique jeune femme de L.A. Puis, pendant que Kate est plus introvertie et discrète, Meghan, elle, est habituée d’être sous les projecteurs. De l’attention, elle en mange! Ainsi, elle se serait apparemment attendue à avoir toute l’attention de Kate dès son arrivée « sérieuse » au sein de la famille royale et elle désirait vraiment devenir bonne amie avec elle. Cependant, Kate attendait son troisième enfant avec le prince William. Il était donc normal que sa préoccupation première était sa famille. Meghan aurait tout de même mal digéré la pilule, elle qui croyait trouver une alliée pour l’aider à s’intégrer à sa nouvelle vie. Psitt : on chuchote que la nouvelle duchesse aurait aussi été déplaisante envers les assistantes de Kate, ce qui aurait grandement déplu à celle-ci…

LA goutte d’eau qui a fait déborder le vase

Ou plutôt la larme qui s’est transformée en grosse crise de larmes! Dans les faits, c’est lors des préparatifs du grand jour de Meghan que la « cassure » entre les deux femmes s’est réellement produite… En effet, la future mariée était apparemment exigeante – qui ne l’est pas durant cette période stressante – et pendant un essayage des robes des demoiselles d’honneur, le ton aurait un peu trop monté. Kate, complètement à bout (on se souvient qu’elle venait tout juste de donner naissance au petit prince Louis et qu’elle devait donc être exténuée) aurait éclaté en sanglots devant une Meghan totalement ahurie. On ignore qui a aidé Kate à sécher ses larmes, mais si c’est son époux, il a certainement dû échanger quelques mots pas très sympas avec son frère, par la suite.

À go, on fait des boîtes!

Ainsi, alors que la période des Fêtes en est une de réjouissances, la tension est semblerait-il plus que palpable au palais royal. Cependant, cette ambiance peu agréable devrait être de courte durée, car tout le monde est désormais au courant que Meghan et le prince Harry sont en train de faire leurs boîtes (bon, peut-être pas eux-mêmes!) pour quitter le palais de Kensington en début d’année, afin de s’installer au Cottage de Frogmore. Du coup, Kate et William ne seront plus leurs « colocataires ». Par contre, même si les duchesses ne s’entendent pas bien, il semblerait que le prince Harry soit celui qui poussait le plus pour un déménagement, puisqu’il a toujours aimé son indépendance et qu’il refuse de voir sa petite famille emprisonnée dans un tel cocon.

À suivre donc, mais en attendant, on ne peut s’empêcher d’espérer que le temps des Fêtes de la famille royale ne sera pas trop gâché par cette grosse chicane de duchesses!

