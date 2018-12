Plus que quelques jours avant que la magie de Noël s’empare officiellement de votre cœur! Quoique si vous êtes une amoureuse des Fêtes, gageons que ça fait un mois que votre cœur bat au rythme de Vive le vent et autres cantiques du genre… Cependant, si vous cherchez une façon de briser un peu votre routine de Noël, cette année, pourquoi ne pas vous laisser inspirer par les traditions quasi religieuses de la famille royale?

Un sapin de Noël naturel ou artificiel? Vos cadeaux, vous les ouvrez le 24 décembre à minuit, avec un verre de mousseux dans les mains, ou en avant-midi le 25, en pyjama et avec du café par intraveineuse? Normalement, chaque famille a ses petites traditions bien précises, durant le temps des Fêtes. Des traditions qui peuvent se transmettre de génération à génération, aussi. Mais bon, si vous avez envie de pimenter un peu votre Noël, voici comment ce moment magique de l’année se déroule pour la famille royale britannique, qui ne cesse de s’agrandir avec l’arrivée prochaine du premier enfant du prince Harry et de Meghan Markle…

Un sapin, ça se fait en famille!

À l’évidence, le sapin de Noël de la famille royale se doit d’être majestueux. Cependant, contrairement à ce qu’on pourrait penser, la reine ne reste pas assise à regarder les autres accrocher toutes les guirlandes et boules de Noël, parce que, on va se le dire, elle pourrait se permettre d’engager des artistes pour faire le boulot! Non, non : la famille royale fait un consensus et termine ensemble la décoration du sapin. Qui la commence? Cette question reste un peu en suspens.

Donne-moi mon cadeau!

Pour les princes William et Harry, leurs épouses et la reine, c’est le 24 décembre que la distribution des cadeaux se fait. Apparemment, le tout se déroule à l’heure du thé... Selon la tradition anglaise, l’heure du thé est à 17 heures. Puis, plutôt que de glisser les présents sous le sapin, ils sont tous déposés sur une longue table. Ça enlève un peu de fun et de magie, ça… mais on ne juge pas! Pour remercier ses employés, la reine aime bien leur offrir un dessert, précisément un pouding de Noël. À titre informatif : ça ressemble davantage à un gâteau aux fruits (avec des raisins secs et des noix) qu’à un petit pouding à la vanille dans un contenant de plastique! Pour être wild, vous pouvez y ajouter un soupçon de whisky.

Festin royal

Après la remise des cadeaux, toute la famille se prépare pour le souper du Réveillon. Et que personne n’ose être en retard : c’est à 20 h 30 que les convives sont attendues à la table. Psitt : il semblerait que le menu de la famille royale demeure identique année après année. On retrouverait entre autres, dans les assiettes de Kate et Meghan, une salade de crevettes ou de homard et la classique dinde servie avec des carottes et des choux de Bruxelles. À noter qu’un code vestimentaire très chic est de mise.

Se dégourdir les jambes en famille

Selon la tradition, les princes William et Harry se joignent toujours à un match de soccer, durant le temps des Fêtes. Bon, avec l’hiver québécois, jouer au soccer à l’extérieur est un peu plus difficile (quoique ça ne doit pas être chaud chaud en Angleterre non plus), alors pourquoi ne pas proposer une partie de hockey bottines à votre famille? Pour du plaisir et des fous rires garantis.

Et vous, à quoi ressemblent vos traditions de Noël?

