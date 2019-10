Perdre sa maison, ses biens et ses souvenirs dans un incendie est une épreuve des plus tristes… Quand un élan de solidarité vient réchauffer le cœur d’une personne vivant une telle situation, c’est si beau à voir! Un élève d’une école primaire de Philadelphie, au Tennessee, a eu la surprise de sa vie quand ses camarades de classe lui ont offert des jouets alors qu’il venait de perdre tous les siens dans l’incendie de la maison de sa famille. Sortez les mouchoirs!

Le 21 septembre dernier, la famille du petit Daniel Hunt a complétement tout perdu quand un incendie a ravagé sa maison. Ses camarades de classe – âgés de 8 et 9 ans et étudiant tous en troisième année du primaire – ont été très affectés par cette tragédie qui rendait l’un des leurs tristounet… Du coup, les enfants ont tout tenté pour lui remonter le moral, au quotidien. Cependant, ils souhaitaient en faire plus pour Daniel. C’est ainsi qu’est née l’idée de démarrer une collecte de jouets secrète! Certains de ses amis qui le connaissent bien ont même été en mesure de lui faire cadeau de jouets qu’il possédait, avant l’incendie, et qu’ils savaient qu’il aimerait bien ravoir. Quelle belle action!

Un bonheur contagieux

Les larmes de joie et les sourires étaient au rendez-vous quelques semaines plus tard, entre les murs de l’école primaire de Philadelphie – une petite municipalité du comté de Loudon, dans l’État du Tennessee (à ne pas confondre avec la grande ville de Pennsylvanie du même nom avec laquelle on est plus familiers) – lors de la remise des cadeaux.

Mais ce qui est beau à voir, aussi, c’est la réaction du jeune Daniel. Voyez par vous-même (à noter que la vidéo est en anglais seulement).

Eh oui : plutôt que de se précipiter vers tous ces beaux jouets qui se trouvaient sous ses yeux, le garçon a ouvert ses bras, invitant ses généreux camarades de classe à s’y réfugier pour un immense câlin de remerciements!

Des petits moments comme celui-ci, ça met du soleil dans nos journées.

