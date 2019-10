Un déménagement au Canada pour le prince Harry et Meghan Markle?!

Vous avez des boîtes en trop à la maison et vous ignorez quoi en faire? Eh bien, faites une livraison express dès maintenant, direction palais royal, plus précisément au Frogmore Cottage à Windsor, juste à l’ouest de Londres! Pourquoi? Parce que selon la rumeur, le prince Harry, son épouse Meghan Markle et leur fils de cinq mois, Archie, prévoient sous peu un déménagement… et pas n’importe où : au Canada!

Montréal, Toronto, Vancouver, Ottawa, Québec, Halifax ou tiens, pourquoi pas Windsor en Ontario ou Windsor en Estrie, pour être concept? Les paris sont maintenant ouverts à savoir où la petite famille royale établira ses pénates, si elle compte bel et bien déménager au Canada. Mais bon, un tel revirement de situation au sein de la famille royale est-il vraiment possible?

Bienvenue au Canada!

Dans les faits, puisque le Canada fait partie du Commonwealth, une association d’anciennes colonies du Royaume-Uni (on s’est dit qu’un petit rappel de leçons d’histoire s’imposait peut-être!) – tout comme 53 autres états, incluant notamment l’Afrique du Sud, l’Australie, la Jamaïque, Singapour et le Sri Lanka – un tel déménagement ne serait pas « interdit »… Il serait tout de même surprenant de voir des membres de la famille royale britannique choisir un autre pays pour y vivre.

Dans ce cas, pourquoi choisir le Canada, alors que le prince et son épouse pourraient aller se faire dorer la couenne en Jamaïque? Car Meghan est plus que familière avec le mode de vie canadien, elle qui a habité à Toronto pendant sept ans pour les besoins du tournage de la télésérie Suits. Ça, c’était avant qu’elle abandonne sa carrière et prenne sa « retraite » pour rejoindre les rangs de la famille royale, officiellement lors de son mariage au prince Harry, le 19 mai 2018.

Une pause nécessaire

Le Canada apparaît donc, aux yeux du prince Harry et de Meghan, comme l’endroit rêvé où élever le petit Archie, loin des regards scrutateurs des paparazzis britanniques. Avec le récent cri du cœur du prince qui n’en peut plus de voir les tabloïds de son pays s’acharner sur sa douce, on peut les comprendre de vouloir prendre leurs distances.

Puis, il semblerait que les deux frères de la famille royale, William et Harry, ne seraient plus aussi proches qu’ils l’ont été, par le passé… La froideur légendaire qu’on attribue à la relation entre Kate Middleton et Meghan en serait-elle venue à nuire aux liens tissés serrés de leurs maris?

Bref, on va certainement surveiller ce potentiel déménagement de près. Et peu importe où et quand Harry et Meghan comptent s’établir au Canada, ils seront les bienvenus!

(sources : canoe.com, statistiques-mondiales.com et perezhilton.com)