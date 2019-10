Journée des pâtes : chaque personne consomme 20 lb de pâtes par année!

Mine de rien, octobre s’affiche un peu comme le mois de la pâte alimentaire. En effet, le 17 octobre, on souligne la Journée nationale des pâtes et quelques jours plus tard, le 25, c’est la Journée mondiale des pâtes! Vous êtes une grande gourmande, lorsque vous avez un bon plat de pâtes sous les yeux? Quelle question, quand on estime que la personne moyenne mange 20 lb de pâtes, par année! Découvrez d’autres statistiques impressionnantes sur les pâtes…

Saviez-vous qu’il existe plus de 600 formes de pâtes alimentaires différentes? Parmi celles-ci, on retrouve évidemment le spaghetti, le macaroni, le fettucine, le fusilli, le ravioli, le tortellini et la linguine. Mais quelles sont les pâtes les plus populaires? Voici le petit Top 10 :

10 : Capellini (cheveux d’ange). C’est la pâte la plus rapide à cuire, un maximum de 5 à 6 minutes dans l’eau bouillante.

9 : Fettucine

8 : Fusilli

7 : Farfalle. C’est la pâte la plus longue à cuire, devant demeurer dans l’eau bouillante pour au moins 13 à 15 minutes.

6 : Linguine

5 : Macaroni

4 : Orecchiette

3 : Papardelle

2 : Penne

1 : Spaghetti

Et qu’en est-il des recettes les plus populaires? On y retrouve le classique spaghetti sauce à la viande, le parfois fancy macaroni au fromage, la traditionnelle lasagne, mais aussi des plats de linguine carbonara, penne romanoff et fettucine alfredo.

Dans votre assiette

Un bon plat de pâtes, ça c’est réconfortant! Tout le monde peut s’entendre là-dessus! Ainsi, ce n’est pas si surprenant de découvrir que 86% des personnes mangent des pâtes au moins une fois par semaine. Pour les inconditionnels fans de pasta, on estime à environ 6 oz de pâtes ingurgitées tous les jours! Puis, règle générale, le consommateur moyen de nouilles a l’habitude d’en manger une plus grande portion à l’heure du souper, plutôt qu’au dîner.

Une popularité qui ne s’essouffle pas

Même si la pâte alimentaire a officiellement fait son incursion en Amérique du Nord en 1789 (selon des données historiques), de nos jours, précisément 230 années plus tard, elle figure toujours parmi les aliments favoris. Effectivement, on dit que la consommation de pâtes, au niveau mondial, ne cesse d’augmenter. Parmi les pays dont les habitants sont les plus grands consommateurs de pâtes, il y a (dans l’ordre) :

l’Italie

la Tunisie

le Venezuela

la Grèce

le Chili

les États-Unis

l’Argentine

le Portugal

le Brésil

Et vous, quelles sont vos recettes de pâtes préférées?

(sources : pastafits.org, foodbusinessnews.net, innit.com et nationalpastaday.com)