Journée mondiale du rire : riez-vous tous les jours?

Le premier dimanche de mai est la Journée mondiale du rire. Pourquoi avoir une journée spéciale pour quelque chose de si naturel? Car après tout, on rit chaque jour et plusieurs fois en plus! Ah, oui? Vraiment? Je me suis posé la question et la réponse m’a un peu ébranlée. Alors que petite je riais jusqu’à ne plus être capable de m’arrêter et d’en avoir mal aux côtes, me voilà une adulte qui n’est pas certaine de rire tous les jours. C’est troublant, non?

Pourquoi rions-nous de moins en moins?

En effet, il semble que nous rions de moins en moins. Certains avancent même que les adultes rient moins d’une minute par jour. Pourtant, les bienfaits du rire sont connus et reconnus.

Le rire est une arme puissante pour faire diminuer le stress. Ce stress qui s’avère être le plus grand mal de notre époque! Une seule minute de rire correspondrait à 15 à 20 minutes de détente. Pourquoi s’en priver? Parce qu’on n’a pas le temps ou parce que la société nous demande très tôt d’être sérieux, tant du côté de l’école que dans les milieux de travail? En effet, le rire est peu valorisé par notre société hyper contrôlée et productive.

Lors d’une rencontre familiale, j’écoutais les patriarches raconter leurs nombreux mauvais coups qu’ils faisaient alors qu’ils étaient plus jeunes. J’ai eu la réflexion que tout ça, c’était disparu. On ne veut pas choquer, froisser personne, on ne veut pas non plus que personne ne se blesse. On ne planifie plus jamais de tel plan, on ne lance d’ailleurs même plus personne dans la piscine. On respecte les règles. Mais, est-ce qu’on est rendus ennuyants? Évidemment, la sécurité est toujours de mise et le respect des autres, mais il doit quand même y avoir une façon de s’amuser encore à notre époque?

On se tourne bien sûr vers des vidéos amusantes ou on va s’assoir dans une salle de spectacle pour écouter un humoriste. Mais, il faut se questionner et réintégrer le rire dans notre quotidien. Cette Journée mondiale du rire est donc une bonne nouvelle, car il est clair que l’on rit de moins en moins et que notre société est de plus en plus souffrante.

Quels sont les bienfaits du rire?

Les médecins s’entendent pour dire qu’on gagnerait tous à rire plus souvent. Les bienfaits du rire sont nombreux tant du côté de la santé physique qu’émotionnelle.

Déjà, dans les années 80, le Dr Patch Adams se transformait en clown pour faire rire les patients. Depuis ce temps, il a été prouvé que les clowns thérapeutiques ont impact concret et facilite la guérison des jeunes patients. Mais au-delà de la guérison, le rire permet aussi de rester en santé. Le Dr Henri Rubinstein a d’ailleurs consacré plus de 25 ans de sa carrière à démontrer les avantages du rire.

Le rire permettrait donc de combattre le stress, de réveiller notre joie de vivre et améliorerait notre santé mentale, physique, émotionnelle et sociale. En effet, il atténue les douleurs, rééquilibre le système nerveux, active le système immunitaire, permet de lutter contre les insomnies et augmente l’espérance de vie. Déjà, c’est énorme, mais ça ne s’arrête pas là! Il vient aussi influencer notre état mental et émotionnel en sécrétant de l’endorphine, ce qui diminue notre anxiété, et de la dopamine, cette dernière a un impact sur notre niveau de motivation et notre état de bonheur. Le niveau de cortisol associé au stress élevé chute également drastiquement lorsqu’on rit aux éclats. De plus, le rire nous permet d’entrer en relation avec l’autre et de créer des liens avec autrui. Bref, les avantages sont nombreux, on serait fous de s’en priver!

Quelle est l’origine de cette journée?

Voilà pourquoi, en 1995, le Dr Madan Kataria après avoir lu de nombreuses études sur les bienfaits du rire a décidé de fonder un premier club de rire pour l’expérimenter. Avec sa femme, professeure de yoga, ils ont développé une série d’exercices qui relie la respiration et le rire. Le yoga du rire, aussi appelé le rire sans raison, est né. En 1998, la première journée du rire avait lieu. Plus de 20 ans plus tard, cette journée qui est destinée à promouvoir la joie, la santé et la paix est célébrée aux 4 coins de la planète.



Au Québec, les clubs de rire sont de plus en plus nombreux. Vous pouvez joindre l’un d’entre eux pour célébrer la Journée mondiale du rire.



Alors, ne vous retenez surtout pas, riez et faites rire les autres! Après tout, c’est bon pour le moral et pour la santé aussi!

Sources : yogamonde.com | Passeportsante.net | francetvinfo.fr | youtube.com | antideprime.com