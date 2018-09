L’huile d’olive : le nouveau Viagra?!

Allez-vous faire sauter ces pâtes dans votre wok avec un peu de beurre ou d’huile d’olive? Hum… Plutôt que de vous questionner pendant quelques secondes sur votre goût du moment, sachez que la réponse vous viendra désormais instinctivement! Effectivement, des médecins viennent de se prononcer et l’huile d’olive serait non seulement aussi efficace, mais même meilleure que le Viagra…

Alors que de plus en plus de personnes manifestent leur désaccord face à l’utilisation de la pilule contraceptive, lui préférant des moyens plus naturels et moins « dommageables » pour la santé, on en vient à se demander ce qu’il en est du fameux petit comprimé bleu, également connu sous le nom de Viagra. Car, même s’il fait des miracles dans la chambre à coucher pour bien des couples depuis sa mise en vente en 1998, il n’en demeure pas moins qu’il occasionne une poignée d’effets secondaires (maux de tête et de dos, troubles de la vision, etc.). On a dû attendre 20 ans pour réaliser que son potentiel remplaçant 100% naturel – ou presque – se trouve sous nos yeux depuis bien plus longtemps : l’huile d’olive.

C’est le temps de s’huiler!

Aucune excuse n’est bonne pour s’empêcher de consommer un peu plus d’huile olive. Passez le message à vos hommes! C’est vrai, qui n’en a pas toujours une bouteille dans son garde-manger? Vous aimez déjà l’utiliser dans vos vinaigrettes et multiples autres recettes et vous connaissez peut-être ses vertus hydratantes, alors pourquoi s’arrêter là? C’est désormais prouvé : les hommes qui consomment beaucoup d’huile d’olive peuvent voir leur dysfonction érectile être réduite de 40%. Elle peut agir directement sur les niveaux de testostérone, en les augmentant, ce qui peut aider à améliorer les troubles d'anxitété de performance ou l’impuissance sexuelle en général.

La magie de l’huile d’olive en chiffres

Cette récente étude nous révélant ces résultats magiques a précisément été menée sur 660 candidats volontaires masculins, âgés en moyenne de 67 ans. Le résultat est clair et facile à retenir : consommer 9 cuillères à soupe d’huile d’olive par semaine serait 40% plus efficace que de prendre une seule petite pilule bleue de Viagra.

Tout le monde dans la cuisine! L’heure est venue de faire votre petit test maison…

