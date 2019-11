Le meilleur de la ville sous un même toit. Voilà ce que vise à offrir le Time Out Market Montréal, ouvert depuis le 14 novembre. Concrètement, ce sont 16 restaurants, une cuisine de démonstration, une école de cuisine, trois bars et un espace culturel que le marché gastronomique regroupe, à même le Centre Eaton de Montréal. Et à travers toute cette belle « expérience » gastronomique, huit femmes chefs et copropriétaires talentueuses brillent un maximum!

Le party est désormais pogné au Centre Eaton de Montréal sur la rue Sainte-Catherine, un véritable party pour vos papilles gustatives. Quel est le concept de Time Out Market, exactement? Eh bien, il s’agit, en quelque sorte, d’une foire alimentaire des plus gastronomiques qui envahit tranquillement les quatre coins de la planète! Le tout premier marché Time Out Market a ouvert ses portes à Lisbonne, au Portugal, en 2014. Cette année, ce sont pas moins de cinq établissements qui ont été inaugurés, incluant la fameuse adresse de Montréal. Les autres marchés gourmets sont situés à Miami, New York, Boston et Chicago. Les habitants des villes de Dubaï, Londres-Waterloo et Prague seront les prochains chanceux à voir leur estomac ainsi satisfaits!

À noter que Time Out Market est associé à Time Out, un magazine créé à Londres en 1968, dont l’objectif premier est de permettre aux gens de découvrir le meilleur de la ville. C’est ainsi que quelques-uns des sensationnels restaurants et bars de Montréal ont été sélectionnés pour être membres à part entière de cette expérience gastronomique mondiale.

Des modèles féminins inspirants

Parmi tous les talentueux chefs, restaurateurs et barmans regroupés au Time Out Market Montréal, on dénote une certaine tendance… En effet, on a eu envie de vous présenter huit femmes talentueuses et inspirantes qui auront l’occasion de vous charmer avec leurs prouesses culinaires, lors de votre passage au Time Out Market Montréal!

1. Mélanie Blouin, copropriétaire et co-chef – Il Miglio et Le club Chasse et Pêche

Le restaurant Il Miglio est reconnu pour ses plats italiens exquis et ses pâtes fraîches artisanales. Pour sa part, Le club Chasse et Pêche propose une variété d’assiettes de viande et de poisson, mettant en valeur le gibier local et les prises du Québec.

Patricia Brochu

Patricia Brochu

Patricia Brochu

2. et 3. Gaëlle Cerf et Hilary McGown, copropriétaires – Grumman ‘78

Quel beau duo de propriétaires! Ce restaurant et camion de rue « transporte » sa cuisine fusion-mexicaine à même le Time Out Market Montréal.

Jaclyn Rivas

Patricia Brochu

4. Cheryl Johnson, copropriétaire et chef – Foodchain, Montréal Plaza et Montréal Plaza Deli

Pendant que Foodchain présente un concept unique de cuisine végétale, le Montréal Plaza se démarque par ses saveurs audacieuses. Pour sa part, le Montréal Plaza Deli transforme des recettes dites classiques et intemporelles (par exemple : une salade aux œufs) en quelque chose de tout simplement inoubliable…

JF Galipeau

Patricia Brochu

Patricia Brochu

5. Vanessa Laberge, chef – Olive et Gourmando

Des petits déjeuners (brunchs, sandwiches, etc.) à faire saliver offerts toute la journée, quoi demander de mieux!

Patricia Brochu

Patricia Brochu

6. Leigh Roper, chef – Foxy

Pour des plats grillés et réconfortants, cuits au four à bois… délicieux à souhait.

Jaclyn Rivas

Patricia Brochu

7. Dyan Solomon, copropriétaire – Foxy et Olive et Gourmando

Un modèle fort et inspirant de leadership derrière les deux restaurants présentés aux points 5 et 6!

JF Galipeau

8. Suyin Wong, chef pâtissière – Hof SuCrée

Hof SuCrée est, en quelque sorte, le petit « bébé » de la légendaire boulangerie montréalaise Hof Kelsten! Si vous avez la dent sucrée, vous serez certainement comblée au comptoir à desserts et petites douceurs du Time Out Market.

Patricia Brochu

Patricia Brochu

Alors, vous sentez-vous inspirée et prête à vivre une expérience gastronomique hors pair au Time Out Market Montréal?