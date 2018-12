La technologie est sur le point de prédire votre vie amoureuse!

D’ici 2021, c’est la technologie – par le biais de ses gadgets à la fine pointe – qui sera en mesure de vous donner des conseils sur votre vie amoureuse et même de la prédire! En effet, grâce aux assistants virtuels tels qu’Alexa d’Amazon et Google Home, vos hauts et vos bas amoureux n’auront vraiment plus de secret pour personne… Mauvaise nouvelle pour les voyantes, les diseuses de bonne aventure et les agences de rencontre!

Vous détestez vous faire demander si votre vie amoureuse est au beau fixe et si votre couple, c’est encore du solide? Eh bien, vous n’êtes pas sortie du bois! Parce que même sans le vouloir, et à votre insu, vos discussions avec votre tendre moitié seront bientôt analysées… Mais, c’est pour votre bien, du moins, on le suppose! Ça vous intrigue de savoir exactement ce qui se passera entre les quatre murs de votre maison dans trois ans? En voici un petit aperçu approximatif...

Sur écoute

Vous avez peut-être l’impression d’être espionnée, à la maison, et vous avez raison. Votre instinct ne vous trompe pas, en quelque sorte! Désormais, il n’y aura plus que votre chien ou votre chat à vous suivre pas à pas, analysant vos réactions et vos états d’âme. Des assistants virtuels comme Alexa d’Amazon et Google Home trouvent de plus en plus preneurs et font même déjà partie intégrante du quotidien de plusieurs personnes, couples et familles. Selon une récente étude, ces assistants numériques parviendront bientôt à identifier une dispute entre deux personnes et, en prime, ils pourront proposer des idées pour vous aider à résoudre votre conflit! Si vous n’aimez pas que quelqu’un vous donne son avis sans que vous l’ayez d’abord sollicité, c’est un pensez-y bien.

La boule de cristal de votre avenir amoureux

Ainsi, les assistants numériques auraient tous les outils nécessaires en main (façon de parler!) pour prédire la réussite ou l’échec d’une relation amoureuse et ce, avec un taux de précision de 75%! C’est assez impressionnant, voire effrayant…

Concrètement, c’est ça la nouvelle mission que se donnent les assistants virtuels : réduire l’écart entre la façon de communiquer des hommes et celles des femmes. Les premiers ont tendance à se baser davantage sur des faits, alors que les femmes, elles, vont puiser à même leurs émotions. L’intervention des assistants numériques visera donc à atténuer les incompréhensions qui peuvent naître de ces différentes façons de communiquer. Dans ce cas, la question se pose d’elle-même : mais qu’en est-il des couples de même sexe? Les assistants virtuels tenteront-ils leur chance en faisant leurs petites prédictions là aussi?

Et si les choses commençaient à aller trop loin... Parce que, visiblement, c’est comme inviter quelqu’un à entrer dans votre intimité, sans que vous ne le vouliez vraiment…

Vous aimerez aussi