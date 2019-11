Surprise : le nachos est le mets – si on peut vraiment le qualifier de mets – que les femmes enceintes auraient le plus souvent le goût de manger! Découvrez quelles sont les autres fringales populaires, en temps de grossesse…

Inventé quelque part vers l’année 1943, le nachos tire son origine du Mexique. À l’évidence, l’engouement fut tel pour ce mets constitué principalement de chips, de fromage fondant et grillé et de sauce salsa (mais tsé, n’oublions pas la fameuse crème sûre, les olives et les petits piments forts, non plus!), qu'il a rapidement traversé les frontières mexicaines pour conquérir les palais et papilles gustatives du monde entier. Aujourd’hui, de nombreuses recettes de nachos existent, parfois accompagnées de saucissons grillés ou concoctées à la façon végétalienne.

Bref, le nachos a tellement réussi à s’imposer dans le cœur de la communauté mondiale qu’il s’illustre désormais comme le favori pour les fringales (ce qu’on appelle communément les « cravings » en anglais) des femmes enceintes. Selon des études, 50% à 90% des femmes ont des envies alimentaires bien précises lors d’une grossesse, qui peuvent différer de leurs goûts habituels.

Alors, on sait déjà que le nachos figure au top du palmarès des fringales, mais quels sont les autres aliments ou les mets qui lui tiennent compagnie?

Le chocolat

Pas trop de surprise de ce côté. Qu’il soit au lait, noir, blanc, à la fleur de sel ou encore aux amandes, le chocolat est TOUJOURS rassurant!

Les cornichons

Sans vouloir tomber dans le fameux cliché du bol de crème glacée englouti en moins de deux avec un bon gros cornichon, on ne peut passer sous silence la relation amoureuse que les femmes enceintes entretiennent avec les cornichons. À l’aneth de préférence.

La crème glacée

Voir l’élément précédent (les cornichons). Psitt! Les trois saveurs de crème glacée favorites des femmes enceintes seraient : chocolat, caramel et beurre d’arachide!

Les œufs

À noter qu’ils doivent être bien cuits, durant la grossesse, car ils peuvent être porteurs de la salmonelle et de la bactérie de la listériose.

Le bacon

Il y a quelque chose dans l’odeur de tranches de bacon en train de cuire qui suffit à éveiller tous les sens…

Le citron et la lime

Ça, c’est quand même surprenant! Mais bon, le petit côté suret de ces deux agrumes colorés plaît aux palais des femmes enceintes. Un bon gros verre de limonade fraîche et froide leur fait souvent de l’œil, apparemment.

Bon appétit… et bon nachos!

Avez-vous d’autres fringales du genre à ajouter?

(sources : nationaldaycalendar.com, familyeducation.com, care.com et benjerry.com)