Les Canadiens disent oui à la nourriture sans gluten pour leurs animaux de compagnie!

Si vous faites attention à votre régime alimentaire, en sélectionnant avec soin chaque aliment qui se retrouve dans votre assiette, pourquoi il n’en serait pas de même pour votre toutou adoré? Eh bien, préparez-vous car une nouvelle tendance est train d’envahir le Canada : la nourriture sans gluten pour les chiens et les chats! Qu’il ait l’estomac capricieux ou non, vous savez que votre compagnon à quatre pattes mérite ce qu’il y a de mieux…

Mettons les choses au clair immédiatement : non, une intolérance au gluten n’est PAS un caprice. Et ça, un nombre de plus en plus grandissant de personnes peuvent vous le confirmer. La maladie cœliaque affecte quant à elle, à l’heure actuelle, près de 360 000 Canadiens, dont plus de 82 000 Québécois.

L’intolérance au gluten présente chez les animaux?

Maintenant, peut-on parler de « caprice » si votre animal de compagnie doit se nourrir de croquettes sans gluten? Apparemment, il n’existe aucune intolérance à ce niveau scientifiquement prouvé chez les animaux, sauf pour une seule race de chien : le setter irlandais.

Pourquoi maintenant?

Qu’est-ce qui justifie l’intérêt grandissant des Canadiens pour ce type de nourriture animale, alors? Le virage santé que plusieurs personnes ressentent le besoin de prendre. Pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable en rendant une maisonnée 100% sans gluten, en permettant à toutou de lui aussi adopter ce régime alimentaire! Chaque année, le Canada exporte environ 40 000 tonnes de pois jaunes, de lentilles rouges et de pois chiches, une commande destinée à être intégrée à de la nourriture pour animaux de compagnie. Ces aliments sont naturellement sans gluten, comme le sont les autres légumes et légumineuses, entre autres.

Un engouement loin de s’essouffler

Au cours des cinq dernières années, l’utilisation d’ingrédients sans gluten dans la préparation de nourriture pour animaux a augmenté de 10%. Des experts estiment que ça va continuer de prendre son essor à raison de 5% supplémentaire par année! En plus de ne pas contenir de gluten, les légumineuses sont fortes en protéines. Une autre bonne raison!

Le dirigeant d’une des plus grosses compagnies de nourriture pour animaux domestiques mentionne quant à lui que l’humanisation des animaux est très tendance. Ça, on le savait déjà, avec les manteaux ou petites bottines que vous mettez peut-être vous-même à votre chien! Du coup, il s’agit simplement d’une évolution naturelle : au fil des années, les restants de nourriture qui traînent sur la table ont été remplacés par des repas pratiquement planifiés par les propriétaires d’animaux de compagnie.

Parce que les humains chouchoutent de plus en plus leurs petits chéris à quatre pattes! Et honnêtement, essayez de trouver une raison pourquoi ça ne devrait pas être le cas…

