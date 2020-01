Les petits chiens rêvent plus souvent que les grands chiens

Votre toutou adoré dort à vos côtés. Il semble si paisible, un vrai petit ange! Puis, soudain, pitou se met à bouger la queue ou les pattes, à grogner ou même à rouler les yeux sous ses paupières fermées. Votre déduction? Il doit être en train de rêver. S’il nous sera probablement toujours impossible à nous, humains, de savoir à quoi rêvent les chiens, nous avons désormais une certitude : les petits chiens rêvent plus fréquemment que ceux de grande taille!

Bon, même si personne n’ose s’avancer à 100% à ce sujet, des experts du sommeil et du monde animalier disent pouvoir affirmer que certaines espèces animales, les rats par exemple, ont tendance à rêver à leur emploi du temps des heures précédentes. Apparemment, leur activité cérébrale serait similaire quand ils démontrent des signes qu’ils sont en train de rêver et quand ils courent ou qu’ils s’amusent à tourner dans une roue dans leur cage.

Du coup, c’est possiblement ce que les chiens et les chats expérimentent aussi, durant leur sommeil. Peut-être qu’une rencontre avec un écureuil ou une marmotte hante encore leurs pensées… Mais tout ça ne demeure que de la spéculation. Cependant, sachez que quand on dit que la taille est parfois importante, dans la vie, ça s’appliquerait également au sommeil des chiens!

Dors bien tout petit chien

En effet, selon des recherches, il aurait été prouvé que les petits chiens – et les chiots – peuvent faire des rêves d’une durée moyenne de 60 secondes toutes les 10 minutes. Pour leur part, les plus grands chiens auraient des rêves plus longs, par exemple d’une durée de 5 minutes, mais ceux-ci peuvent se produire à des intervalles de 60 minutes. Ainsi, un chihuahua aurait un journal de rêves plus garni qu’un danois. On peut aussi prendre en considération que le premier a une espérance de vie de 12 à 20 ans, alors qu’on parle davantage de 8 à 10 ans pour le second.

D’ailleurs, en parlant d’âge, certains experts s’entendent également pour dire que les chiots et les chiens âgés rêvent plus que les chiens de 3 à 6 ans.

Quelques statistiques intéressantes sur les rêves

L’humain aurait de 4 à 6 rêves toutes les nuits.

Le cerveau humain oublie environ 95% de ses rêves, dès qu’il émerge du sommeil.

Le rêve typique dure en moyenne 5 à 20 minutes (ce qui peut s’apparenter un peu aux rêves des grands chiens, alors).

En bout de ligne, un humain aura passé près de 6 ans de sa vie à rêver. Une belle expérience demandant peu d’effort, ça!

50% à 85% des adultes disent expérimenter des cauchemars sur une base régulière.

Sur ce, on vous invite à souhaiter bon dodo ou bonne sieste à pitou!

(sources : rd.com, akc.org et disturbmenot.co)