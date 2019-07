Lire un livre à un party : la nouvelle tendance sociale?

Nommez une chose qui semble rassembler toutes les personnes que vous croisez dans un endroit public. La réponse? Si elles sont seules ne serait-ce que quelques minutes, les chances sont qu’elles trouvent le moyen de se divertir le regard dirigé vers l’écran de leur téléphone intelligent! Et si vous laissiez tomber votre cellulaire pour le remplacer par un bon vieux livre? Justement, une nouvelle tendance dit que c’est cool d’apporter un livre à un party!

Il vous est peut-être déjà arrivé de vous trouver à un party où vous connaissiez bien peu d’autres invités ou d’attendre pendant de longues minutes – qui vous semblent parfois interminables – que vos proches daignent finalement se pointer le bout du nez. Et si, pour passer le temps, vous vous trouviez un petit coin tranquille pour lire, plutôt que de vous ennuyer à dévisager les autres? C’est vrai : qui a dit que c’était socialement acceptable de « flâner » sur Instagram, Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux – ou dépendances, disons-le – mais que c’était impoli de lire un roman dans la face de quelqu’un? Personne! Alors, laissez-vous tenter par la tentation et essayez cette nouvelle tendance enrichissante sur le plan culturel et personnel.

Tout est dans le choix du livre

À l’évidence, si vous vous trouvez à un party et que plutôt qu’échanger des banalités avec des personnes que vous ne reverrez peut-être jamais vous choisissez d’apporter un bouquin, le choix de celui-ci devrait se faire avec soin… En effet, il vaut peut-être mieux éviter les livres de croissance personnelle ou autre sujet plus psychologique dans le genre. Lire ce type de littérature seule dans votre coin à un party, là ça pourrait peut-être donner une mauvaise impression de votre petite personne, un peu à la « je me pense meilleure que tous les autres, c’est pourquoi je préfère lire plutôt que de vous adresser la parole »! Notre suggestion : optez pour de la fiction – que ce soit un roman policier, une intrigue romantique ou une histoire fantastique – ou, encore, allez-y avec la biographie d’une personnalité publique. Ça peut même démarrer une discussion avec une personne inconnue, qui sait!

L’art de bien choisir ses moments

Autre petit point important si vous comptez adopter la tendance de lire à un party : choisissez vos moments pour le faire. Si l’hôte du party s’apprête à faire un discours, il vaut peut-être mieux ranger votre bouquin dans votre sac à main et lui accorder l’attention qui lui revient. Puis, ne passez pas la soirée à lire non plus : idéalement, ne dépassez pas les 45 minutes, si vous ne voulez pas donner l’impression de manquer de respect. Même si l’intrigue de votre roman est enlevante et que vous peinez à la mettre de côté, gardez-vous une petite gêne!

Bref, il n’y a rien de mal à lire à un party! C’est même beaucoup plus sain que de gaver votre cerveau d’informations pigées ici et là sur les médias sociaux, non? Alors, on vote pour que ce soit aussi acceptable que d’avoir le nez plongé dans l’écran de votre cell!

Psitt : le seul petit point négatif qu’on note à cette tendance est que ça vous prend nécessairement un sac à main assez gros pour trimballer un roman…

(sources : cosmopolitan.com et bookriot.com)