Mettez-vous le nez dans un bouquin, en ce jour des amoureux du livre!

Votre tablette? Mettez-la donc un peu de côté, aujourd’hui. Votre téléphone intelligent? Osez le bouder, au cours des prochaines heures (sauf, en cas d’urgence, on s’entend)! Pourquoi? Car la grande vedette de ce 9 août, c’est le livre, ce bon vieux divertissement pur et simple présenté sous forme de mots imprimés sur papier. Célébrons la Journée nationale des amoureux du livre avec notre Top 5 des clubs de lecture des stars!

Chaque année, le 9 août, mettre moins d’emphase sur la technologie et tous les gadgets qu’on utilise au quotidien est un des objectifs que se fixe l’équipe organisatrice de la Journée nationale des amoureux du livre. Ça, et faire la promotion de la lecture et de tous ses bienfaits sur le cerveau – et le corps – humain, ça va de soi! C’est vrai, posez-vous la question : c’est quand la dernière fois que vous avez pris un moment pour vous, un instant pour décrocher complètement et vous installer sur votre chaise préférée pour savourer quelques pages d’un bon bouquin? Si vous n’avez pas trouvé la réponse à cette question pourtant si simple en moins de 25 secondes, ça veut dire que ça fait trop longtemps!

En manque d’inspiration?

Il y a tellement de beaux livres d’ici et d’ailleurs parmi lesquels choisir, lorsque vous avez envie de vous évader dans un autre univers que celui dans lequel vous vivez… À chacune son genre préféré : le roman policier, la fiction réaliste, les histoires d’amour ou le fantastique, etc. Pour le plaisir, certaines stars friandes de littérature ont démarré leur propre club de lecture! Si vous êtes à la recherche de votre prochaine aventure littéraire, ça peut être un bon point de départ… Voici notre Top 5 des clubs de lecture des vedettes.

1. Reese’s Book Club x Hello Sunshine

L’actrice Reese Witherspoon est une grande amatrice de lecture. Chaque mois, par le biais de son club de lecture, elle sélectionne un livre. Elle aime mettre de l’avant les femmes écrivaines inspirantes.

via Facebook

2. Oprah’s Book Club

Une pionnière dans le genre, la grande Oprah Winfrey a d’abord lancé un segment de lecture à travers son populaire talk-show, avant de se tourner vers le web. Elle apprécie les grands classiques de la littérature.

via Instagram

3. Our Shared Shelf

… ou en bon français : notre étagère partagée! Ambitieuse et déterminée, Emma Watson est une militante des droits de la femme, du féminisme, de l’équité et de la justice. Ça se ressent à travers ses choix de lecture éclairés!

via Twitter

4. #SMGbookclub

Techniquement, le club de lecture de l’actrice Sarah Michelle Gellar n’a pas de nom officiel : il se présente plutôt sous forme de hashtag (#)! Tous les styles littéraires semblent l’intéresser, incluant les livres de cuisine.

via Instagram

5. Between Two Books

Les amateurs de la musique du groupe Florence + the Machine verront, ici, la ressemblance entre le nom du club de lecture de la chanteuse Florence Welch et sa populaire chanson Between Two Lungs! Un autre club très diversifié.

via Instagram

Psitt : il y a aussi la journée « Le 12 août j’achète un livre québécois » qui approche à très grands pas. Elle est également bien importante à souligner!

(sources : daysoftheyear.com et bookriot.com)