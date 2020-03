Réjouissez-vous, souriez, sautez de joie, bref faites le party en l’honneur du couronnement de Montréal dans la catégorie des villes les plus heureuses de l’Amérique du Nord! En prime : notre belle grande métropole québécoise se hisse au sixième rang mondial du bonheur. À noter que dans un cas comme dans l’autre, Montréal est à égalité avec Toronto. Sur une récente échelle du bonheur, ces deux villes ont obtenu un score de 9, 2 sur un maximum de 10.

C’est la firme de consultation britannique Knight Frank (dont les services incluent la vente, la location, la gestion de domaines immobiliers, la consultation de construction et les recherches professionnelles) qui vient tout juste d’établir son palmarès mondial – et par continent – du bonheur. Petite note importante : pour les besoins de cette étude, ce ne sont que les plus grandes villes qui sont évaluées (on s’excuse auprès des gens de la campagne!).

Ainsi, en Amérique du Nord, ce sont les villes de Montréal et de Toronto qui sont sorties gagnantes, lorsqu’on parle du degré de bonheur général de leurs habitants. La note de 9, 2/10 figure désormais à leur bulletin. À titre informatif, ces métropoles se démarquent et pas rien qu’un peu de leurs rivales de l’Amérique du Nord, car les deux villes suivantes du palmarès sont Miami et New York qui, elles, se méritent chacune un résultat de 8, 3/10.

Mais vous, qu’est-ce qui fait votre bonheur?

À l’évidence, plusieurs facteurs sont pris en considération pour établir cette fameuse échelle du bonheur. On parle, ici, du nombre d’espaces verts par ville et de leur qualité, du nombre d’heures d’ensoleillement (ça, c’est un peu injuste, car cette décision revient à Mère Nature!), du trafic routier, des mesures de sécurité mises en place par les villes, des heures de travail en comparaison avec les congés alloués annuellement et du système de santé.

Si on ajoute à tout ça l’argent, du divertissement, de la bonne bouffe et du sexe de qualité, ça se rapproche pas mal des éléments liés au bonheur de toute personne typique!

Et le palmarès du bien-être global mondial est…

Dans le cadre de la même étude, un top 10 des villes où le bien-être personnel atteint un niveau plus qu’intéressant a également été établi. Il va comme suit :

Oslo (Norvège) Helsinki (Finlande) Zurich (Suisse) Vienne (Autriche) Madrid (Espagne) Stockholm (Suède) Amsterdam (Pays-Bas) Sydney (Australie) Montréal (Canada) Ville de Singapour (Singapour)

En résumé? Tous les habitants de l’Amérique du Nord Et le devraient remercier Montréal de permettre à leur bout de Terre de faire bonne figure!

(sources : knightfrank.com, stylist.co.uk et mtlblog.com)