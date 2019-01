Montréal : la ville la plus en santé de l’Amérique du Nord!

Vous avez souvent l’impression que tout est plus beau ailleurs? Du coup, c’est plus fort que vous et votre bouche se laisse facilement aller à chialer à propos de tout et de rien? On a tous le droit de chialer une fois de temps en temps – ça fait du bien – mais sachez que si vous êtes une résidente de la ville de Montréal, vous avez désormais une raison d’être plus positive… En effet, Montréal est officiellement la ville pro-santé de l’Amérique du Nord.

Il fait bon vivre au Québec, spécialement à Montréal, et que personne n’ose dire le contraire maintenant! Parce que tout le monde s’entend que lorsqu’une ville est couronnée la plus en santé de son continent (ou d’une partie de continent), ce n’est pas rien. Mais qu’est-ce qui fait que la grande région de Montréal se démarque autant des autres, exactement?

Des critères de sélection précis

Pour passer le test de la « ville en santé », des régions des quatre coins de la planète doivent se soumettre à dix critères en particulier :

le nombre d’heures d’ensoleillement par année

l’espérance de vie à la naissance

le nombre d’espaces verts

la qualité de l’eau et de l’air

l’équilibre entre le travail et la vie de famille ou le plaisir (les semaines de plus de 50 heures de travail sont prises en considération.)

le nombre de congés payés par année

le taux d’obésité chez les adultes

le nombre d’endroits accessibles pour recharger les voitures électriques.

la qualité des centres d’entraînement physique

le nombre de restaurants de type fast-food (apparemment, moins les établissements de restauration rapide dominent le paysage, moins la tentation est forte…)

Bref, lorsque tout ça entre en ligne de compte, la ville de Montréal est désignée comme grande gagnante en Amérique du Nord, devant Vancouver et San Francisco.

À l’échelle mondiale

Rayonnante de santé, la région de Montréal brille également sur le plan international! Effectivement, sur les 89 métropoles recensées par cette étude, Montréal se glisse au 21e rang. Sans grande surprise, la première position revient à Amsterdam (Pays-Bas), ville bien populaire auprès des touristes reconnue pour prioriser les moyens de transport comme la marche et le vélo. Oslo (Norvège) et Munich (Allemagne) complètent le top 3 mondial.

Vous voyez : des fois, ça fait du bien de cesser de regarder si le gazon est plus vert ailleurs, parce que, visiblement, notre coin de planète est loin d’être à plaindre… si vous ne le saviez pas encore!

Vous aimerez aussi