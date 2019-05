Nouvelle tendance mode vegan : le cuir à base de champignons!

Adopter un mode de vie 100% vegan, c’est parfois plus facile à dire qu’à faire, surtout quand on parle, par exemple, d’éliminer complètement le cuir! Mais oh surprise : il existe une façon de garder intacte votre relation avec le cuir, sans pour autant nuire à vos nouvelles convictions végétaliennes… En effet, au stade d’innovation de la mode il y a quelques années, le cuir fait à base de champignons s’impose de plus en plus comme un incontournable.

Osez dès maintenant faire un virage vegan et incitez vos proches – incluant vos animaux de compagnie – à vous suivre dans cette belle aventure!

On n’arrête jamais le progrès et c’est ainsi qu’on aime ça! Voir des personnes se creuser la tête pendant des années pour arriver à créer un produit à la fois biodégradable et qui ne fait aucun mal aux animaux, tout en ayant une faible empreinte carbone, ça fait du bien. Il faut remonter à 2013 pour voir de premiers essais innovateurs réalisés dans le domaine, alors qu’une jeune entreprise américaine basée à San Francisco commence à fabriquer des meubles avec des champignons. Deux ans plus tard, des « pions » importants du monde de la mode réalisent à quel point travailler avec un produit comme du cuir fait à base de champignons peut être avantageux sur bien des aspects…

Il est résistant, ce cher champignon!

On dit que le toucher du cuir à base de champignons est beaucoup plus doux, sur la peau, que l’est celui du traditionnel cuir. Il « emprisonne » également moins la peau, lui permettant de mieux respirer et donc, de moins transpirer. Extrêmement durable, ses méthodes de traitement sont en plus non toxiques sur les humains et les animaux (on l’espère bien, sinon on perd un peu l’objectif de vue). En n’ayant pas recours à de la peau animale, on économise évidemment les ressources en eau et en énergies normalement propres à l’élevage.

En prime, pour obtenir une pièce de cuir à base d’une peau animale, il faut parfois patienter jusqu’à trois ans, alors qu’avec un cuir fait de champignons, on peut s’en tirer avec quelques semaines d’attente seulement!

Les fruits et légumes à la rescousse de l’industrie de la mode

Du cuir végétal à 100% qui est non-toxique et idéal pour les peaux sensibles, il commence à en exister plusieurs sortes. À part le champignon, on entend de plus en plus parler du cuir d’ananas, fabriqué avec les fibres des feuilles de ce fruit au goût si sucré et exquis.

Alors, croyez-vous être prête pour le cuir à base de champignons?

(sources : phys.org, wedemain.fr, journaldemontreal.com et lookdujour.ca)