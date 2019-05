Ouhhhhh : c’est la Journée nationale du paranormal!

Fantômes, extraterrestres, télépathes : à vous de croire ce que vous voulez, lorsqu’il est question de paranormal. À l’évidence, il faut en prendre et en laisser, mais en cette Journée nationale du paranormal, on décide que c’est le temps d’en « prendre » à la tonne. Eh oui, le 3 mai est la journée officielle de tout ce qui touche, de près ou de loin, à l’univers inexplicable du paranormal, alors ouvrez bien votre esprit avant de lire ce qui suit!

Paranormal : terme utilisé pour qualifier un ensemble de phénomènes supposés qui ne sont ni observables, ni explicables scientifiquement parlant. Ici, le préfixe « para » désigne quelque chose qui est « en marge » de la normalité. Ça, c’est la petite définition du mot « paranormal ».

Chaque année, le 3 mai, les fervents croyants et les moyens croyants (ceux de type « passoire », les curieux occasionnels et les indécis) sont invités à se regrouper pour discuter des phénomènes paranormaux. Les sceptiques sont les seuls priés de bien vouloir s’abstenir! Pourquoi le 3 mai, exactement? On l’ignore, mais certains croient que la date coïncide avec le décès, en 1932, de l’écrivain Charles Fort qui était reconnu pour ses recherches et ses nombreux textes sur le paranormal.

Comment célébrer cette journée?

Ainsi, ceux qui n’ont pas froid aux yeux sont conviés à se joindre aux célébrations, par exemple en visitant une maison dite hantée, en prenant une petite marche au cimetière le plus près durant la nuit (et dans le respect le plus total pour les occupants et l’endroit) ou, encore, à se faire une petite partie du jeu Ouija!

Parce que toutes les façons sont bonnes pour souligner des phénomènes paranormaux…

Le paranormal en chiffres

-80% des Américains croient aux fantômes.

-Ici, au Québec, ce sont 38% des personnes qui croient aux fantômes.

-Les femmes sont plus enclines à croire aux fantômes : à 82% contre 78% pour les hommes.

-41% des Québécois croient aux extraterrestres.

-12% des Américains pensent que leur gouvernement leur cache des informations concernant une vie extraterrestre…

-La télépathie? 66% des Québécois sont d’avis qu’il est possible que certaines personnes puissent lire les pensées des autres!

-4% des Américains sont convaincus que leur maison est hantée.

-Un expert du paranormal croit que 20% des maisons centenaires québécoises sont hantées.

Et vous, à quoi croyez-vous?

(sources : nationaldaycalendar.com, dictionary.com, nationaltoday.com, sceptiques.qc.ca et lenouvelliste.ca)