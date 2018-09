Minet est indépendant? C’est tout à son honneur : qui ne finit pas par se lasser des dépendants affectifs? Mais soyez-en assuré, ça ne veut pas dire que votre chat ne vous aime pas et se plaint mentalement d’être tombé sur une humaine comme vous! Voici exactement comment votre petit toutou de compagnie vous démontre son affection sans que vous ne vous en rendiez compte…

On dit toujours que le chien est le meilleur ami de l’homme, mais le chat s’avère un partenaire de vie tout aussi important et présent. D’accord, il a tendance à faire sa petite affaire dans son coin et à venir vous voir simplement lorsqu’il a besoin de quelque chose – c’est-à-dire de la nourriture, de l’eau ou quelques caresses et gratouilles derrière les oreilles – mais vous représentez quand même toute sa vie, à ses yeux. Le chat est peut-être juste plus subtil quand vient le temps de vous donner une preuve de son amour. Que voulez-vous, il aime ça les devinettes!

Petit tête à tête improvisé

Il a du caractère et la tête dure, le chat. Mais oh, surprise : le voilà qui s’en vient vous rejoindre sur le canapé pour frotter sa tête contre la vôtre! Muni de glandes au niveau des lèvres, du menton, des joues et du front, le chat agit ainsi pour s’approprier votre odeur… et vous transmettre la sienne par le fait même. Ainsi, dans sa tête, il vous identifie automatiquement comme un ami et non pas un ennemi. Pour le poil sur le visage, on repassera, mais c’est cute quand même! Puis, ne vous en faites pas s’il en profite pour vous mordiller le lobe d’oreille ou le bout d’un doigt. Vous n’appréciez probablement pas vous faire mordre ainsi, mais pour votre chat, c’est une façon de vous dire « je t’aime ». Mais attention : on parle d’un petit mordillement ici! Ah oui, s’il vous mange les cheveux, ce n’est pas parce qu’il adore votre shampoing : c’est vous qu’il veut câliner, à sa façon.

Un vrai petit chien de poche!

Bon, encore une expression que le chien s’approprie! Pourtant, vous êtes certainement d’avis que votre chat aussi peut vous suivre partout à travers la maison. En agissant comme votre ombre et en se tenant continuellement derrière vous pour aucune raison apparente, il vous montre qu’il ne peut se passer de vous et souhaite toujours être en votre présence.

Regard de félin…

Finalement, les yeux d’un chat en disent beaucoup. S’il vous regarde en abaissant tranquillement ses paupières jusqu’à ce qu’elles soient fermées, c’est parce qu’il vous voit dans sa soupe. Sans farce, certains spécialistes animaliers appellent ce geste « le baiser du chat ». Enfin, si minet enroule sa queue autour de vos jambes, s’il se laisse subitement tomber sur le dos pour vous montrer son ventre et s’il vous « piétine » tout doucement avec ses pattes, dites-vous que vous êtes en présence du véritable amour. Ce n’est pas facile à trouver, alors profitez-en!

