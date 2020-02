Ouverture d’un lieu dédié au mode de vie écoresponsable à Montréal!

Le 7 février 2020. Notez bien cette date à votre agenda, car vous aurez droit à une bien belle surprise et initiative écoresponsable, si vous habitez la région de Montréal… C’est à ce moment que Mon Atelier de quartier ouvrira officiellement ses portes, dans Villeray. C’est quoi Mon Atelier de quartier? Un nouvel endroit où il fera bon aller et traîner pendant des heures, un lieu hors du commun dédié à la réparation et au mode de vie écoresponsable!

Chaque fois que vous devez vous départir d’un objet du quotidien usé ou désuet – comme un vêtement, un gadget électronique quelconque, un petit électroménager ou le jouet d’un de vos enfants – vous en avez le cœur brisé? Et s’il était possible de lui donner une deuxième vie, en vous offrant les outils et les connaissances pour le faire? Eh bien, c’est une des propositions, parmi tant d’autres, que met de l’avant le nouvel établissement Mon Atelier de quartier (situé au 1201 Jean-Talon Est, dans le quartier Villeray, à Montréal)!

Un atelier libre-service de réparation et de création

Peut-être étiez-vous simplement à la recherche d’un endroit où laisser libre cours à votre créativité, votre imagination, votre débrouillardise et votre petit côté bricoleur… C’est exactement ce que souhaite offrir Mon Atelier de quartier : un guide pratico-pratique, en quelque sorte, pour permettre à tout un chacun de se familiariser avec un mode de vie écoresponsable, au quotidien. Parce que développer des habitudes de vie plus saines et réduire notre empreinte écologique, oui ça peut faire une différence!

Pour joindre l’utile à l’agréable, il sera également possible d’assister à des ateliers dirigés par des pros, par exemple sur la confection de pain et de produits ménagers ou, encore, pour apprendre comment réparer un trou dans un mur.

Également au programme pour vous chouchouter un peu et prendre soin de votre petite personne, des cours de yoga et de méditation.

Un café zéro déchet, bio et équitable

Réchauffez-vous le corps et le cœur avec un bon café bio équitable… et ne perdez pas vos bonnes habitudes écoresponsables une fois l’hiver terminé! Certaines personnes sont encore sceptiques ou hésitantes à croire qu’il est possible de vivre un moment succulent dans un café zéro déchet… Peut-être que les viennoiseries, grilled cheese et autres petits délices à croquer ou à boire de Mon Atelier de quartier parviendront à leur faire changer d’avis!

Psitt : découvrez tous nos trucs et conseils pour consommer de façon responsable et embrasser pleinement le mode de vie zéro déchet.

Mon Atelier de quartier = une belle initiative implantée dans le quartier Villeray! Parce que les communautés locales sont de grandes joueuses lorsqu’il est question de changement environnemental.

Le café zéro déchet de Mon Atelier de quartier ouvrira ses portes le 7 février et l’espace de réparation libre-service sera quant à lui opérationnel le 22 février.