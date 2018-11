Pierres précieuses ou de naissance, ou encore cristaux : appelez-les comme vous le voulez! Il n’en demeure pas moins que ces jolies pierres attirent le regard, oui, mais surtout les ondes positives… Reconnues depuis des siècles pour avoir des bienfaits sur les plans physique, émotionnel et spirituel, les pierres précieuses seraient également un précieux atout pour les personnes à la recherche de l’âme sœur!

Être célibataire alors que chaque membre de votre entourage est en couple, c’est parfois lourd. Ce n’est pas tout le monde qui vit bien avec ça. Que ce soit simplement par curiosité ou carrément par désespoir, certaines personnes sont prêtes à tout pour mettre un terme à leur célibat et embrasser pleinement la vie à deux. En amour, il ne faut surtout pas juger : vous devez toujours garder l’esprit ouvert! Du coup, pourquoi ne pas essayer de sortir un peu des sentiers battus, en optant pour des méthodes disons moins traditionnelles de trouver l’amour avec un grand « A »?

Des cristaux aux effets magiques

Apparemment, les pierres précieuses peuvent conférer des « pouvoirs » à ceux qui les possèdent, que vous y croyiez ou non. Par exemple, le quartz rose représente l’amour inconditionnel. Ce cristal spécifique a tendance à aider la personne qui le possède à développer sa confiance en soi, ce qui ouvre ensuite la porte sur l’amour. Effectivement, on ne le dira jamais assez : il faut d’abord s’aimer si on veut être en mesure d’aimer quelqu’un d’autre! La tourmaline rose, pour sa part, pourrait sans aucun doute se voir attribuer le surnom du cristal de la séduction. Pourquoi? Parce que cette pierre aurait le pouvoir de transformer tout ce qui est négatif en quelque chose de positif… Ainsi, une personne seule qui désire ardemment se retirer du marché du célibat et qui se « pare » de tourmaline rose dégage comme un fort parfum d’attraction, ce qui laisse comprendre à ceux qui la croisent qu’elle est ouverte et prête à vivre une histoire d’amour!

Voir la vie en rose… comme Katy Perry

Les cristaux ont une amatrice bien célèbre. La chanteuse admet que l’une des raisons pour lesquelles elle n’a jamais été célibataire longtemps, c’est parce qu’elle a toujours du quartz rose sur elle. Elle répète à qui veut l’entendre que c’est ce qui attitre autant les gens vers elle… Hum, c’est à se demander si Taylor Swift l’imite!

La modération a bien meilleur goût

Bref, si le célibat ne vous dit vraiment plus rien et que vous désirez tenter votre chance avec les cristaux, allez-y! Petit avertissement des experts en pierres précieuses, par contre : trop, c’est comme pas assez. Si vous décorez votre table de chevet d’une belle pierre de tourmaline rose, c’est suffisant pour l’instant. Les pierres précieuses sont puissantes et pourraient vous étourdir – dans le mauvais sens du terme – si elles se mettent à envahir votre vie trop rapidement…

