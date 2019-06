Prenez votre temps, c’est la Journée internationale de la lenteur!

Faire la file à la caisse derrière une personne qui fait vérifier ses 153 billets de loterie, pour voir si elle a gagné. Suivre quelqu’un, sur un trottoir bondé, qui ralentit le pas à chaque deux secondes pour « jouer » sur son cellulaire. Ouf, ça craint quand vous êtes pressée! Mais aujourd’hui, vous avez le droit de prendre votre temps autant que vous le voulez, car c’est la Journée internationale de la lenteur. Psitt : ce jour spécial est une invention du Québec!

Le 21 juin est la journée la plus longue de l’année, du moins dans l’hémisphère nord. Dès le lendemain, les journées commencent à raccourcir ce qui nous mène, lentement mais sûrement (et aussi malheureusement!), à nouveau vers l’hiver et son manque légendaire d’ensoleillement… Mais, ne pensez pas à ça en ce moment, car le 21 juin est également la Journée internationale de la lenteur. Qu’est-ce que ça veut dire, exactement? Que la lenteur est de mise aujourd’hui et que vous pouvez profiter de chaque seconde qui s’écoule comme s’il n’y avait pas de lendemain… ou presque!

Euh, c’est quoi cette histoire d’un jour dédié à la lenteur?

Surprise : c’est d’ici, du Québec, que la Journée internationale de la lenteur tire son origine! En effet, un regroupement de personnes issues de différents domaines et métiers qui se donne le nom des « Lents d’Amérique » en est venu à créer ce concept fort original à Montréal, en 2001. Pourquoi? Pour cesser, ne serait-ce que le temps d’une journée, de se torturer l’esprit avec un mode de vie beaucoup trop effréné et stressant pour rien, surtout au boulot. Depuis, chaque 21 juin, les « Lents d’Amérique » convient tout lent incorrigible qui se respecte, ainsi que les curieux, à se joindre à eux pour une poignée d’activités sous le thème de la lenteur. De 10 heures à 21 heures – au point de rencontre fixé au parc La Fontaine (près de la statue de Félix Leclerc) – des personnes vous attendent pour vous aider à souligner tous les bienfaits de la lenteur! Du yoga, de la méditation, de la musique : une variété de divertissements figurent au programme.

Parce que ralentir le rythme, ça fait du bien!

Bref, en cette Journée de la lenteur, prenez le temps (tsé, vraiment tout le temps que vous voulez, personne n’est là pour vous juger) de réfléchir à toutes les bonnes choses qu’un rythme de vie moins intense pourrait vous apporter. Par exemple, en levant le nez de votre téléphone pendant que vous déambulez dans la rue, même si vous repoussez ainsi la planification d’un meeting important, et en regardant le paysage qui s’offre à vos yeux, vous pourriez peut-être voir un superbe oiseau rare ou croiser le regard d’une personne que vous avez perdu de vue depuis l’école secondaire. C’est vrai : on ne sait jamais quelle surprise peut se mettre sur notre chemin quand on prend le temps de ralentir le pas, pour vivre un peu… Apprécier la vie, c’est aussi apprendre à la savourer lentement!

Bonne Journée internationale de la lenteur… et amusez-vous à découvrir les animaux les plus lents, pourquoi pas!

(sources : journee-mondiale.com, journeedelalenteur.com, lemagfemmes.com et lachainemeteo.com)