Les profondeurs des océans touchées par la pollution

Des scientifiques britanniques viennent de déceler la présence de plastique dans l'estomac de crustacés recueillis à plus de 10 000 mètres de profondeur. Une première inquiétante...

C’est malheureusement une énième preuve que la pollution humaine contamine la planète à tous les degrés. Des écologues de l’Université de Newcastle ont en effet découvert des fibres de plastique dans les profondeurs des fosses abyssales.

Les chercheurs ont capturé 90 crustacés dans les fosses les plus profondes du Pacifique, et les résultats d'analyses se sont révélés choquants : « On a rapidement découvert des fibres de plastique dans l'estomac des animaux après les avoir retirés de l’eau », explique Alan Jamieson, écologue marin.

Ces fibres proviennent des 250 000 tonnes de déchets qui flottent à la surface de nos océans. Les plus petites particules coulent dans les profondeurs et se mélangent à la nourriture des crustacés.

Un autre rapport alarmant prédit d'ailleurs qu’en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans...