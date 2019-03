Qui est vraiment la femme Bélier?

Intelligente, fonceuse et directe : la femme Bélier sait s’imposer et c’est normalement avec toujours beaucoup de plaisir qu’elle s’approprie la place qui lui revient, que ce soit au boulot ou au sein de son groupe d’amis! Il peut être facile de résumer ainsi la native du signe du Bélier, car ces aspects de sa personnalité, elle ne les cache à personne… Mais, qui est-elle vraiment? Quels sont ses secrets, ceux qu’elle garde bien enfouis? Découvrons-la ensemble!

Si vous êtes née quelque part entre le 21 mars et le 20 avril, inclusivement, vous faites partie des natifs de ce signe de tête qu’est celui du Bélier. Cependant, contrairement à d’autres signes, plusieurs différences peuvent être observées entre les hommes et les femmes nés sous cette étoile… Ici, c’est sur la principale intéressée que nous désirons pointer les projecteurs.

Fière représentante du signe Bélier

Et fière, elle l’est, la femme Bélier! Indépendante et assumée, elle a tendance à militer pour ce qui lui tient à cœur, notons par exemple la lutte pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Même si son approche directe peut parfois déplaire, elle ne fait pas ça pour mal faire. En fait, elle n’a souvent pas conscience que ses convictions et son assurance peuvent déstabiliser les personnes autour. Cependant, attention : malgré ses apparences à la « je dis ce que je pense et tant pis si vous n’êtes pas d’accord », la femme Bélier aime plaire et, lorsque mise devant l’évidence d’une personne qui ne la porte peut-être pas dans son cœur, elle en sera attristée et sa propre confiance en elle en deviendra ébranlée… mais ça, elle ne le dira jamais. Voilà un de ses gros secrets!

Qui est l’ennemi numéro un de la femme Bélier?

Osons le dire : l’une des plus grosses luttes qu’elle mènera toute sa vie est celle que lui présente, dans le coin opposé du ring, son adversaire la routine avec un « R » majuscule. Évidemment, tout le monde a ses petites habitudes, mais ne demandez pas à la femme Bélier de suivre à la lettre un « plan de vie » dont les détours sont programmés à la moindre seconde, au risque de la voir s’enfuir en courant!

Déterminée et ambitieuse, la native de ce signe astrologique est du genre à le prendre personnel quand quelqu’un d’autre tente de lui imposer une ligne de conduite. Elle n’accepte pas qu’on lui dise qu’elle ne sait pas comment s’y prendre. Voilà un autre de ses secrets…

Et puis, elle est si belle à observer, la Bélier! La voir aller est un divertissement en soi, car elle refuse de se laisser abattre, ne serait-ce que quelques secondes. C’est pourquoi sa fougue, sa passion et sa franchise sont si inspirantes… Également synonyme de renouveau, ce n’est pas pour rien que ce signe est celui qui entame chaque nouvelle année du zodiaque. La femme Bélier telle qu’on la connaît ne laisserait sa place à personne d’autre!

Les femmes Bélier d’hier et d’aujourd’hui

Céline Dion – chanteuse

Sirimavo Bandaranaike – première femme de l’histoire contemporaine à devenir chef du gouvernement d’un pays (le Sri Lanka)

Emma Watson – actrice et ambassadrice de l’ONU

Danica Patrick – seule femme à avoir gagné une course automobile de l’IndyCar Series (en 2008)

Lady Gaga – chanteuse et actrice

