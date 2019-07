Relaxez dans votre hamac, c’est sa journée officielle!

Faire une sieste en plein-air quand la température s’y prête, ça se refuse difficilement, n’est-ce pas? En plus d’être pratique et confortable, un hamac donne ce petit je-ne-sais-quoi de plus à la décoration d’une cour! Selon certains adeptes du hamac, une fois qu’on l’a essayé, on peut rarement s’en passer… Eh bien, puisque le 22 juillet est la Journée nationale du hamac, l’occasion est idéale pour alimenter ou développer votre passion pour cet accessoire!

Fait intéressant : une petite controverse entoure l’invention du hamac… En effet, alors que plusieurs sources citent les Mayas comme étant les génies derrière l’idée de cet accessoire de plein-air, d’autres disent que les Européens l’ont découvert au XVe siècle, alors que les Mayas, eux, seraient devenus familiers avec lui au XVIIe siècle. On dit aussi qu’il serait en fait originaire de l’Amazonie ou des Caraïbes. Qui croire? À qui dire un gros « merci » par une belle journée d’été? Hum, si le but premier d’un hamac est de s’y étendre pour décompresser, il vaut mieux éviter de trop se casser la tête avec la petite histoire de son invention… Sinon, il perd un peu de son attrait calmant, non?

Il a un grand secret, ce cher hamac…

Initialement, le hamac aurait été conçu pour permettre aux peuples qui dormaient à la belle étoile de se protéger d’animaux dangereux qui rôdaient dans les parages la nuit. Cependant, au fil des années, son grand secret a été révélé : le hamac a un don naturel pour endormir les gens! Effectivement, il donne envie de dormir à n’importe quelle personne qui s’y installe, même si celle-ci vient de faire une bonne nuit de sommeil. Son léger bercement accélère l’endormissement et procure un sommeil plus profond, car il rappelle à notre subconscient le mouvement d’un parent qui nous berçait dans ses bras, lorsqu’on était un bébé. L’idéal serait de disposer un hamac à la diagonale. Parmi les peuples qui ne jurent que par le hamac, les Brésiliens se positionneraient au sommet du palmarès. Une grande portion de la population brésilienne qui vit en campagne dormirait pratiquement toujours dans un hamac, à l’extérieur comme à l’intérieur : on parle de 70% des gens, quand même!

Le hamac est grandement recommandé par les médecins pour développer le sens de l’équilibre. Puis, certaines entreprises installent des hamacs dans leurs établissements afin que leurs employés puissent s’y détendre durant leurs pauses.

Ça y est : la Journée nationale du hamac vient de vous convaincre de faire le saut vers un mode de vie relaxant à souhait? Voici trois modèles de hamac que vous pourriez adopter dès maintenant :

1. Le hamac typiquement brésilien

Le traditionnel hamac brésilien aux couleurs aussi éclatantes et vives que la saison estivale! En plus, il est double donc parfait pour un maximum d’espace ou pour partager un moment de détente à deux. (En coton à 100%, tissé serré pour une meilleure durabilité et résistance contre les intempéries, chez Home Depot.)

homedepot.ca

2. Le hamac avec support

Puisque ce n’est pas tout le monde qui a la chance d’avoir de beaux gros arbres dans la cour, un hamac avec un support en pin massif est une excellente solution pour relaxer où bon vous semble! (En coton, support en pin massif de 21, 6 cm, sur Amazon.)

amazon.ca

3. Le hamac pour votre chat

Parce que tsé, minet aussi a bien le droit de s’allonger les pattes après une rude journée! (Fait à la main en coton naturel à 100%, offert en paquet de deux, sur Etsy.)

etsy.com

(sources : campingforfoodies.com et hostelworld.com)