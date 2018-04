Légumineuses vient du latin leguminosus, « légume ». Pois, lentilles, haricots et soya sont bien des légumes! Plus précisément, ils appartiennent à une sous-famille qui regroupe toutes les plantes récoltées lorsque la gousse a terminé son mûrissement et que les grains sont bien secs. Vous l’apprenez? Lisez dix autres faits méconnus sur les légumineuses.