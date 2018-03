Abstinence sexuelle : quelles sont les conséquences sur la santé?

Les rapports sexuels aident l’organisme à mieux fonctionner, alors que les longues périodes d’abstinence ont des effets négatifs!

Les périodes de jachère sexuelle ont plus de conséquences sur notre santé que l’on pourrait penser!

Les célibataires de longue date peuvent se sentir plus léthargiques et avec moins de vitalité. De plus, le manque de sexe fragilise le système immunitaire. La production d’immunoglobulines, qui aident à lutter contre les virus et les bactéries, est diminuée. Rhumes, grippes et infections ont donc une voie royale pour attaquer le corps qui est ainsi privé de sa principale ligne de défense.

Autre effet du manque de sexe chez les femmes, les parois du vagin s'amincissent et la lubrification est réduite, notamment pour les femmes en ménopause. Cela peut rendre les relations sexuelles plus douloureuses. Quant aux hommes, selon une étude de 2008 publiée par la revue American Journal of Medicine, l’abstinence peut entraîner des dysfonctions érectiles.