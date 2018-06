Certains aliments aideraient à concevoir un enfant

Envie d’un bébé ? Consommer certains aliments pourrait favoriser la procréation, selon une nouvelle étude scientifique.

Dis-moi ce que tu manges...

Des scientifiques américains ont suivi, durant une année, le régime alimentaire de plus de 500 couples désireux d’avoir un enfant. D’après leurs résultats, parmi ceux qui consommaient régulièrement des fruits de mer, 92% ont réussi à concevoir dès leur premier essai.

L’impact de ces aliments se situe sur deux plans, selon les scientifiques. Tout d’abord, les personnes qui en consomment régulièrement auraient 39% plus de chances d’avoir des relations sexuelles - pratique quand on désire un enfant! De plus, les fruits de mer amélioreraient la qualité du sperme et permettraient une meilleure ovulation. « Les couples doivent incorporer davantage de produits de la mer dans leur alimentation pour obtenir un plus grand bénéfice sur la fertilité », conclut le Dr Audrey Gaskins, co-auteure de l'étude publiée dans The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

