Quels aliments devriez-vous manger pour avoir de beaux cheveux?

En plus des soins à appliquer régulièrement dans les cheveux, consommer certains aliments aiderait à les rendre plus soyeux et plus résistants.

Pour une crinière resplendissante, les noix, les graines de lin, les poissons et les crustacés, riches en oméga-3, sont à consommer sans modération lors des repas. Ces aliments permettent d’obtenir une tignasse brillante et un cuir chevelu bien hydraté.

Les œufs, les légumes verts, le quinoa, les flocons d'avoine et le riz complet contiennent des vitamines qui favorisent la pousse et la bonne santé des cheveux.

Enfin, pour les gourmandes, le chocolat noir contient du cuivre, du zinc et du fer, qui permettent de ralentir l'apparition des cheveux gris, d'hydrater le cuir chevelu et de garder les cheveux en santé.

Prenez soin de vos cheveux