L’autodérision est le signe d’un bien-être psychologique

Rire de soi n’est pas se rabaisser, bien au contraire ! C’est la preuve qu’on est heureux et bien dans sa tête, selon une récente étude.

Des chercheurs de l’université de Grenade en Espagne ont étudié les différents types d’humour dans le but de déterminer comment rire des autres et de soi pouvait influencer nos émotions.

Plus de 1 000 volontaires ont été soumis à un questionnaire pour mesurer le degré d’humour de chaque participant. La première conclusion de l’étude est que l’autodérision n’a pas toujours une connotation négative. « Les observations prouvent qu’une habitude plus grande à faire preuve d’autodérision est associée à un bien-être mental, et notamment au bonheur et à la sociabilité », explique Jorge Torres Marín, coauteur de l’étude.

De plus, ce type d’humour réfrène les émotions négatives telles que la colère.

L’humour permet donc de dédramatiser de nombreux événements de la vie. Et c’est vraiment bon pour le moral !