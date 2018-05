Une avancée majeure sur le cancer du sein

Des scientifiques ont récemment fait une découverte qui pourrait permettre de mieux combattre le cancer du sein, le cancer le plus meurtrier chez les femmes.

Comment le cancer évolue-t-il dans le corps?

Des chercheurs viennent de faire une découverte majeure sur la façon qu'a le cancer d'évoluer dans le corps. Certaines cellules cancéreuses migreraient dans d'autres organes pour « dormir » et réapparaîtraient ensuite plus fortes, rendant le cancer plus agressif.

Partant de ce constat, les scientifiques ont procédé à plusieurs expérimentations et ont réussi à désactiver ce processus grâce à des médicaments et à des manipulations génétiques. Ils ont ainsi pu arrêter la prolifération et paralyser ces cellules cancéreuses.

D’autres essais doivent être menés, mais les scientifiques ont bon espoir qu’un traitement pourra résulter de cette découverte.

À lire sur le cancer