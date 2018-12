La bière... bonne pour la santé !

Cette année, trinquez pendant le temps des Fêtes avec une bonne pinte de bière en criant « Santé ! » haut et fort. Eh oui, croyez-le ou non, la bière aurait des bienfaits sur la santé !

Les vertus médicales de la bière

Outre la fameuse « bedaine de bière », boire une pinte de bière serait bon pour la santé. En effet, les bières noires et les bières de type ale permettraient de réduire les risques de problèmes cardiaques en réduisant l’inflammation et en éclaircissant le sang. De plus, la consommation de bière mène le corps à sécréter une substance ayant le rôle de réduire le taux de cholestérol. Semblerait-il aussi que les gens qui consomment de la bière seraient moins à risque de souffrir d’ostéoporose. Et si vous osez boire un verre de bière au quotidien, vous pourriez bénéficier de bienfaits sur votre santé oculaire ! Certes, cet alcool réduirait les risques de l’apparition de cataractes. Cet élixir permettrait aussi de réduire les risques de développer un cancer et un diabète de type 2. Contrairement à ce qu’on aurait pu croire, deux pintes de bière seraient le meilleur remède d’un lendemain de veille. Finalement, sachez aussi que la bière ralentirait le vieillissement de la peau, aiderait à éliminer les toxines dans notre corps grâce à son pouvoir diurétique et stimulerait la créativité ! À la vôtre !

