Bouger avec les enfants durant l’hiver, gratuitement ou presque!

Le temps des fêtes est derrière nous. On doit maintenant payer nos cartes de crédit et notre compte de banque nous indique qu’on doit diminuer les dépenses. Cependant, nos enfants, eux, ont toujours envie de bouger! On dirait que chaque fois qu’on sort de la maison avec notre progéniture, on y laisse une bonne partie de nos économies. Chaque jour, des publicités nous proposent toutes sortes d’activités toutes plus excitantes les unes que les autres. Toutefois, on mentionne rarement le coût total pour une famille. En effet, le montant de la facture grimpe rapidement lorsqu’on est avec deux, trois ou quatre enfants, et parfois même plus! Une simple sortie au cinéma ne nous laisse pas indemnes.

Deux options se présentent alors à nous : on capitule et on laisse se remplir notre carte de crédit ou à l’inverse, on se questionne… Il doit bien y avoir une façon de profiter de l’hiver sans se ruiner?

On joue dans la neige, on patine et on glisse!

Maman de 4 enfants, je ne suis pas du genre à capituler. Je suis sans cesse en quête d’activités gratuites ou peu dispendieuses. Évidemment, durant l’hiver, on peut simplement jouer dehors. Lorsqu’on a de la neige et qu’en plus elle s’avère collante, la construction d’un fort ou d’un simple bonhomme de neige constitue toujours un bonheur pour les petits, comme les plus grands. Le patinage est aussi une option à faible coût. D’ailleurs, chaque ville offre l’accès gratuitement à plusieurs patinoires. Les buttes à glisser sont également accessibles sans frais, il suffit de trouver celle qui est la plus près de chez soi, ou encore de partir explorer celles des villes voisines. La visite des grands centres de glissade n’est pas nécessaire pour obtenir des heures de plaisir. Un traineau et une butte suffisent pour de nombreux éclats de rire.

Toutefois, un moment survient où les enfants grandissent et l’on a tous envie de pratiquer d’autres sports d’hiver.

On fait du ski de fond, de la raquette et du vélo à pneus surdimensionnés!

J’ai alors été agréablement surprise d’apprendre que la Sépaq nous offre la chance de faire du plein air à moindre coût. Je savais déjà que l’accès au parc était gratuit pour les 17 ans et moins, mais je ne savais pas que tous les équipements, ou presque, leur étaient prêtés sans aucuns frais. Même les traineaux sont prêtés aux familles avec des enfants en bas âge.

Les enfants peuvent donc faire du ski de fond, de la raquette et même du vélo à pneus surdimensionnés sans qu’on ait besoin de débourser un seul dollar. N’est-ce pas merveilleux, non?!

Bien sûr, les parents doivent payer les frais d’entrée et la location d’équipements, s’ils n’en ont pas, mais c’est une belle occasion d’essayer toutes sortes d’activités sans avoir à défrayer pour l’achat ou la location pour notre marmaille. De plus, la majorité des parcs offre des promotions qui permettent d’avoir des rabais considérables sur la location (pour les adultes) si on s’y rend tôt le matin ou à la fin de la journée.

Les amoureux de plein air sont nombreux à avoir mis de côté leurs activités préférées avec l’arrivée des enfants. En effet, à la vitesse qu’ils grandissent, on oublie rapidement l’idée de leur acheter un équipement spécialisé qu’il faudrait remplacer année après année. Mais maintenant qu’on sait qu’ils peuvent y avoir accès gratuitement, on n’a plus aucune raison de ne pas visiter le parc le plus près de chez nous, ou encore un plus lointain qui nous fera découvrir une autre magnifique région. Allez jouer dehors tout l'hiver... et ce, sans vous ruiner!

