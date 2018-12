Noël est, certes, devenu la fête des cadeaux et de la consommation. Rappelons-nous donc les vraies valeurs que véhicule cette célébration comme l’amour, la générosité, la famille, la paix, la santé, la reconnaissance... Pensons à offrir un cadeau qui rappellera une de ces valeurs à la personne qui le recevra. C’est pourquoi nous vous proposons 5 cadeaux bien-être à offrir aux gens qu’on aime.

1. La boîte gratitude

Boîte Bonheur vous propose une boîte toute spéciale pour le temps des Fêtes, soit la boîte gratitude. Celle-ci est composée de 365 messages positifs qui démontreront à l’être cher votre reconnaissance tout au long de l’année. L’entreprise québécoise compte 37 boîtes thématiques de messages inspirants, dont celle de citations de femmes célèbres. À l’achat de cette boîte, 1 $ est remis à la Fondation du cancer du sein. Des petites boîtes de 30 messages peuvent facilement se glisser dans les bas de Noël. Vous trouverez les boîtes « Chaque jour est un cadeau », « Vœux de bonheur pour les fêtes », « messages angéliques juste pour toi » et plus encore !

boitebonheur.com

2. Aromathérapie

Offrez un diffuseur d’aromathérapie à votre sœur qui travaille trop et qui est souvent soumise à des situations stressantes. En effet, l’aromathérapie permet de diminuer le stresse et l’anxiété et permet aussi l’amélioration du sommeil.

Kelly Sikkema / Unsplash

3. Luminothérapie

Une lampe de luminothérapie est le parfait cadeau à offrir à nos êtres aimés. Ce cadeau leur offrira un gain d’énergie nécessaire en cette période sombre de l’année. De nombreux bienfaits se font ressentir par les utilisateurs de cette lampe !

4. Cours de Yoga

Un autre moyen de réduire son stress est le yoga. La pratique de cette activité physique est excellente pour la santé physique et mentale. Ça permettra à la personne choisie d’ajouter une habitude saine à son quotidien.

Form / Unsplash

5. Massage

Recevoir un massage est probablement un des meilleurs cadeaux. On se sent bien, zen et reposé après une séance de massothérapie. C’est un cadeau qui fera chaud au cœur à la personne qui le recevra, c’est garanti.

Toa Heftiba / Unsplash

Vous aimerez aussi