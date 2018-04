Est-ce que les « cures détox » fonctionnent vraiment?

L’industrie de la naturopathie nous offre un grand éventail de produits aux pouvoirs supposément détoxifiants.

Du Chardon-Marie pour purifier le sang, des racines de pissenlit pour aider le foie à éliminer des toxines accumulées...Sans compter les prix auxquels ces produits nous sont vendus...

Est-ce que ça fonctionne vraiment?

En connaître un peu plus sur la nutrition

La détox et la naturopathie

La naturopathie est un ensemble de traitements composés de produits naturels comme les plantes et minéraux cherchant à équilibrer le fonctionnement corporel. C’est une pratique qui ne s’appuie sur aucune donnée médicale moderne. On la qualifie ainsi de médecine non conventionnelle, et parfois même de pseudoscience.

Le corps humain est, par son environnement et son alimentation, exposé à diverses substances plus ou moins toxiques. Les organes comme le foie et les reins assurent en retour la régulation du corps.

On va vous dire d’un côté que votre fatigue constante résulte de l’engorgement de votre foie, et d’un autre que la couleur de votre urine traduit une surexposition aux métaux lourds. Dans les deux cas, on vous vante la nécessité d’une cure détox, mais méfiez-vous.

Les vertus prêtées aux produits fréquemment retrouvés dans les jus ou suppléments détox n’ont jusqu’à maintenant jamais été reconnus par la science. La plante du Chardon-Marie, souvent présente, est vantée comme plus qu’efficace pour nettoyer le foie. Ceci étant dit, la seule littérature scientifique rattachant la plante à son effet sur l’organe relate d’études réalisées en contexte d’intoxications graves à des champignons hautement toxiques.

Les cures de jus

Les très populaires cures de jus sont aussi à redouter. Elles vous feront maigrir certes, tout comme le fait de ne pas manger d’aliments solides en soi. Le corps est fait pour manger, et ces cures peuvent avoir de graves effets secondaires.

Un train de vie équilibré

Tous ces produits ne sont pas nécessairement mauvais, mais ils n’amélioreront pas votre santé. Si vous voulez maintenir un bon équilibre, vous pouvez réduire votre consommation de viandes grasses, de caféine et d’aliments transformés.

Et si vous voulez perdre du poids, eh bien, remplacez votre deuxième part de tourtière par 30 minutes d’exercice physique!